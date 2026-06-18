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Perigo máximo de incêndio já atinge 15 concelhos em Portugal. IPMA alerta para subida das temperaturas até aos 40 graus

As temperaturas mínimas vão oscilar esta quinta-feira entre os 14 graus e os 22 e as máximas entre os 22 graus e os 38.
Redação
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Perigo máximo de incêndio já atinge 15 concelhos em Portugal. IPMA alerta para subida das temperaturas até aos 40 graus
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O tempo quente continua e com ele traz a época mais propícia a incêndios. Esta quinta-feira, quinze concelhos de seis distritos de Portugal Continental estão me perigo máximo de incêndio rural, com um agravamento a partir de sexta-feita. Beira Interior, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve apresentam risco muito elevado.

O perigo de incêndio determinado pelo Instituto Português da Atmosfera (IPMA) tem cinco níveis - de reduzido a máximo - e mede-se de acordo com a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e precipitação nas 24 horas anteriores.

Os concelhos em perigo máximo de incêndio esta quinta-feira são:

  • Sertã (Castelo Branco)

  • Vila de Rei de Ródão (Castelo Branco)

  • Sardoal (Santarém)

  • Mação (Santarém)

  • Gavião (Portalegre)

  • Santiago do Cacém (Setúbal)

  • Serpa (Beja)

  • Mértola (Beja)

  • Castro Verde (Beja)

  • Almodôvar (Beja)

  • Alcoutim (Faro)

  • Loulé (Faro)

  • Tavira (Faro)

  • São Brás de Alportel (Faro)

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no interior durante a tarde com ocorrência de aguaceiros e trovoada, vento fraco a moderado, nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e pequena descida da temperatura máxima.

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As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus e os 22 e as máximas entre os 22 graus e os 38.

As previsões para o fim de semana podem ser boas notícias para quem quer começar a aproveitar o verão, com o IPMA a apontar para uma subida de temperatura. Existe a probabilidade da temperatura máxima atingir 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental. As temperaturas mínimas vão igualmente subir, com valores na ordem dos 20 graus Celsius, o que significa noites tropicais.

"No entanto, importa salientar que existe ainda incerteza significativa relativamente à intensidade, à distribuição geográfica e à duração deste episódio de tempo quente", sublinha o IPMA.

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