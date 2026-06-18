Perigo máximo de incêndio já atinge 15 concelhos em Portugal. IPMA alerta para subida das temperaturas até aos 40 graus

As temperaturas mínimas vão oscilar esta quinta-feira entre os 14 graus e os 22 e as máximas entre os 22 graus e os 38.

O tempo quente continua e com ele traz a época mais propícia a incêndios. Esta quinta-feira, quinze concelhos de seis distritos de Portugal Continental estão me perigo máximo de incêndio rural, com um agravamento a partir de sexta-feita. Beira Interior, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve apresentam risco muito elevado.

O perigo de incêndio determinado pelo Instituto Português da Atmosfera (IPMA) tem cinco níveis - de reduzido a máximo - e mede-se de acordo com a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e precipitação nas 24 horas anteriores.

Os concelhos em perigo máximo de incêndio esta quinta-feira são:

Sertã (Castelo Branco)

Vila de Rei de Ródão (Castelo Branco)

Sardoal (Santarém)

Mação (Santarém)

Gavião (Portalegre)

Santiago do Cacém (Setúbal)

Serpa (Beja)

Mértola (Beja)

Castro Verde (Beja)

Almodôvar (Beja)

Alcoutim (Faro)

Loulé (Faro)

Tavira (Faro)

São Brás de Alportel (Faro)

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no interior durante a tarde com ocorrência de aguaceiros e trovoada, vento fraco a moderado, nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus e os 22 e as máximas entre os 22 graus e os 38.

As previsões para o fim de semana podem ser boas notícias para quem quer começar a aproveitar o verão, com o IPMA a apontar para uma subida de temperatura. Existe a probabilidade da temperatura máxima atingir 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental. As temperaturas mínimas vão igualmente subir, com valores na ordem dos 20 graus Celsius, o que significa noites tropicais.

"No entanto, importa salientar que existe ainda incerteza significativa relativamente à intensidade, à distribuição geográfica e à duração deste episódio de tempo quente", sublinha o IPMA.