Perigo máximo de incêndio em 25 concelhos. Alerta mantém-se durante a semana

Autoridades alertam para condições meteorológicas que favorecem a propagação de fogos.

Vinte e cinco concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Bragança apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio rural, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso surge numa altura em que as temperaturas elevadas, a baixa humidade e o vento continuam a criar condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios em várias regiões do país.

Segundo o IPMA, o risco deverá manter-se elevado em algumas zonas pelo menos até ao próximo fim de semana.

Vários distritos sob risco muito elevado

Além dos concelhos em perigo máximo, existem também áreas dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Coimbra, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança classificadas com perigo muito elevado de incêndio rural.

O índice utilizado pelo IPMA resulta da combinação de vários fatores meteorológicos, incluindo a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a precipitação registada nas últimas 24 horas.

A escala de avaliação divide-se em cinco níveis: reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo.

Temperaturas até aos 33 graus

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental, com maior nebulosidade em alguns pontos do litoral oeste durante a manhã e ao final da tarde.

Está também previsto vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas das regiões Centro e Sul.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 9 graus em Vila Real e os 18 graus em Faro. Já as máximas oscilam entre os 21 graus em Aveiro, Porto e Viana do Castelo e os 33 graus no sotavento algarvio.

O instituto prevê ainda uma ligeira descida das temperaturas no interior do país e uma subida da máxima no Algarve oriental.