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Perigo máximo de incêndio coloca oito distritos sob alerta em Portugal

As temperaturas elevadas e a baixa humidade continuam a criar condições favoráveis à propagação de incêndios. O IPMA coloca dezenas de concelhos no nível mais elevado de perigo.
Redação
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Miguel Silva

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Os concelhos mais expostos distribuem-se por oito distritos: Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Faro, Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria têm vários concelhos classificados com perigo muito elevado de incêndio.

Esta quarta-feira as máximas descem ligeiramente

No entanto, as previsões apontam para a manutenção deste cenário nos próximos dias, numa altura em que se conjugam temperaturas elevadas, baixa humidade relativa do ar e vento, fatores que aumentam a probabilidade de ignições e favorecem a rápida propagação das chamas.

Autoridades reforçam apelo à prevenção

Perante estas condições, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que os concelhos classificados com perigo muito elevado ou máximo estão sujeitos a restrições destinadas a reduzir o risco de incêndio.

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Entre as medidas em vigor estão limitações à realização de queimadas e queimas de sobrantes, bem como à utilização de maquinaria ou equipamentos que possam produzir faíscas em espaços rurais e florestais. As autoridades apelam ainda para que a população evite comportamentos de risco e acompanhe a evolução das previsões meteorológicas e do perigo de incêndio através dos canais oficiais.

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