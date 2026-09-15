Percevejos obrigam a suspender aulas presenciais de curso de Guardas em Portalegre

A GNR confirmou a presença de percevejos no Centro de Formação de Portalegre e suspendeu as aulas presenciais entre 16 e 18 de setembro. Mais de 400 formandos terão ensino à distância. A APG/GNR denuncia falta de condições nas instalações

A GNR confirmou a presença de percevejos em alguns espaços do Centro de Formação de Portalegre e suspendeu temporariamente as aulas presenciais dos futuros Guardas.

A medida foi tomada como precaução para salvaguardar a saúde e a integridade dos formandos e aplica-se entre 16 e 18 de setembro.

A GNR esclarece, contudo, que o curso não foi interrompido: durante estes dias, a formação continuará a ser ministrada à distância, através de meios online.

A situação tinha sido denunciada esta terça-feira pela Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), que afirmou ter recebido várias denúncias sobre uma alegada "praga de percevejos" nas instalações.

GNR fez desinfestação e prepara nova intervenção

Segundo a GNR, foi realizada na passada sexta-feira uma ação de desinfestação das instalações, executada por uma empresa certificada.

Está já prevista uma nova intervenção para a próxima sexta-feira.

"A Guarda Nacional Republicana encontra-se a acompanhar e monitorizar a situação", indicou a instituição, acrescentando que foram adotadas medidas para assegurar as condições de higiene e salubridade das instalações e o normal prosseguimento da formação.

A APG/GNR considera, porém, que os problemas são mais abrangentes.

Associação denuncia também baratas e condições de alojamento

Num comunicado, a associação afirma ter recebido relatos da existência de baratas e critica as condições em que os formandos estão alojados.

Segundo a APG/GNR, os candidatos pernoitam em beliches, com 20 elementos por quarto e sem climatização.

A associação afirma ainda que os alojamentos funcionam em contentores provisórios há cerca de 30 anos, considerando que a situação revela uma falta de condições que exige uma resposta urgente.

A APG/GNR defende a deslocalização do Centro de Formação de Portalegre, alegando que as atuais instalações não oferecem condições adequadas.

Para a associação, é "absolutamente inadmissível" que ainda não tenham sido encontradas soluções de alojamento adequadas para os formandos e considera particularmente grave que a situação tenha chegado ao ponto de envolver questões de saúde pública.

Mais de 400 formandos afetados

Estão em causa mais de 400 formandos, segundo a associação.

A APG/GNR considera que as condições encontradas no centro representam também um problema para a atratividade da carreira, uma vez que este é o primeiro contacto de muitos candidatos com a instituição.

A associação apela ao Governo para que adote medidas urgentes que permitam garantir a retoma da formação presencial "com a merecida celeridade" e assegurar condições dignas e adequadas para quem pretende ingressar na GNR.

Novo centro de formação ainda não avançou

O atual Centro de Formação da GNR funciona no Convento de São Bernardo, em Portalegre, ao abrigo de um protocolo de cedência entre os ministérios da Defesa e da Administração Interna.

Está prevista a construção de um novo centro de formação na zona industrial da cidade, juntamente com novas instalações para o Comando Territorial de Portalegre da GNR.

O projeto deverá ocupar um terreno com cerca de 11 hectares, cedido pelo município, mas a obra ainda não avançou.

A APG/GNR aproveitou o caso para criticar os projetos de requalificação e construção de instalações da Guarda que, segundo a associação, se prolongam durante anos sem saírem do papel.