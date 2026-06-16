Pensavam que era uma queda. Afinal, homem tinha sido baleado numa rua de Loures

Alerta surgiu de madrugada numa rua da Quinta da Fonte. Bombeiros foram chamados para uma suposta queda, mas encontraram um homem com ferimentos provocados por disparos

Um homem de 32 anos foi encontrado baleado, esta terça-feira de manhã, numa rua do concelho de Loures. A vítima foi transportada para o hospital com ferimentos considerados ligeiros, depois de ter sido atingida por disparos numa zona residencial.

O alerta chegou inicialmente às autoridades como uma ocorrência relacionada com uma queda na via pública, mas a situação acabou por revelar uma realidade diferente.

Bombeiros chamados para uma queda encontraram vítima baleada

Os Bombeiros Voluntários de Sacavém foram acionados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa pelas 7h20, para uma ocorrência na Praceta Andrade Corvo, na Quinta da Fonte.

Ao chegar ao local, a equipa percebeu que não se tratava de uma queda.

“Não era uma queda, mas sim um homem que tinha sido baleado na coxa e na perna”, explicou à agência Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

A vítima foi assistida no local e acabou por ser transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

PSP e Polícia Judiciária investigam caso

Contactada pela agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública confirmou que foi chamada ao local, mas adiantou que a vítima já não se encontrava quando os agentes chegaram.

A Polícia Judiciária também foi acionada, uma vez que os indícios recolhidos apontam para um possível crime mais grave.

Segundo a informação disponível, o caso poderá configurar uma tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias em que ocorreram os disparos e a tentar apurar a identidade de eventuais envolvidos.