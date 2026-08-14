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Pedidos de reapreciação de provas terminaram

Todos os pedidos de reapreciação de provas estão concluídos, garante o ministro da Educação. Fernando Alexandre admite, ainda assim, 212 pedidos recebidos com 15 dias de atraso, num total de 90 mil provas.
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O ministro da Educação garantiu esta quinta-feira que estão terminados todos os pedidos de reapreciação de provas, deixando apenas em aberto «casos pontuais». De acordo com Fernando Alexandre, «todos os pedidos de reapreciação estão terminados, todas as notas da segunda fase estão publicadas dentro do prazo e todos os estudantes têm condições para concorrer ao Ensino Superior».

O governante explicou, contudo, que o Júri Nacional de Exames recebeu, no fim de semana, 212 pedidos de reapreciação com 15 dias de atraso. «Esse atraso tem de ser explicado. Estamos a falar de casos pontuais, são 212 em 90 mil provas».

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