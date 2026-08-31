Passageiro chega do Brasil a Lisboa com 20 quilos de droga escondidos em panelas e colheres de pau

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Um passageiro de 61 anos chegou a Lisboa num voo proveniente do Rio de Janeiro com 20,55 quilos de droga sintética escondidos no interior de utensílios de cozinha.
Panelas, tampas, travessas e colheres de pau faziam parte da bagagem e levantaram suspeitas durante uma fiscalização da PSP no Aeroporto Humberto Delgado.
O homem tinha sido selecionado para um controlo mais aprofundado depois de os agentes detetarem incoerências nas declarações sobre o período que pretendia permanecer no Espaço Schengen, revelou a PSP em comunicado.
Os utensílios foram posteriormente analisados através de Raio-X, que revelou a presença de material orgânico no seu interior. As autoridades confirmaram depois que se tratava de droga sintética.
O passageiro foi detido por suspeitas de tráfico de estupefacientes e aguarda apresentação a um juiz, que irá decidir as medidas de coação.