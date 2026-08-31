segunda-feira, 31 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Passageiro chega do Brasil a Lisboa com 20 quilos de droga escondidos em panelas e colheres de pau

A bagagem parecia transportar apenas utensílios de cozinha, mas escondia mais de 20 quilos de droga sintética. A descoberta foi feita pela PSP durante uma fiscalização a um passageiro de 61 anos que tinha acabado de chegar a Lisboa num voo do Rio de Janeiro.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Passageiro chega do Brasil a Lisboa com 20 quilos de droga escondidos em panelas e colheres de pau

Momento de terror no Parque Warner em Madrid: homem fica preso "de cabeça para baixo" e fratura as duas pernas numa montanha russa

Relacionados

Crimes diários alarmam portugueses

A internacionalização do crime, o tráfico de droga e tudo o que está associado fazem disparar alarmes. PJ tem seis inspetores atrás dos gangues do Rolex e a PSP procura destacar homens para a prevenção desse crime que prejudica seriamente o país.
Crimes diários alarmam portugueses

Criança de oito anos leva mochila com quase 200 gramas de haxixe para campo de férias na Maia

As autoridades apreenderam o produto e continuam a investigar o caso.
Criança de oito anos leva mochila com quase 200 gramas de haxixe para campo de férias na Maia

Golf GTD guiado por Luís Neves foi apreendido ao alegado traficante ‘Xuxas’

Juristas garantem que, pela lei, o ministro nunca poderia ter à sua disposição uma viatura apreendida pela Polícia Judiciária.
Golf GTD guiado por Luís Neves foi apreendido ao alegado traficante ‘Xuxas’

Um passageiro de 61 anos chegou a Lisboa num voo proveniente do Rio de Janeiro com 20,55 quilos de droga sintética escondidos no interior de utensílios de cozinha.

Panelas, tampas, travessas e colheres de pau faziam parte da bagagem e levantaram suspeitas durante uma fiscalização da PSP no Aeroporto Humberto Delgado.

O homem tinha sido selecionado para um controlo mais aprofundado depois de os agentes detetarem incoerências nas declarações sobre o período que pretendia permanecer no Espaço Schengen, revelou a PSP em comunicado.

Os utensílios foram posteriormente analisados através de Raio-X, que revelou a presença de material orgânico no seu interior. As autoridades confirmaram depois que se tratava de droga sintética.

O passageiro foi detido por suspeitas de tráfico de estupefacientes e aguarda apresentação a um juiz, que irá decidir as medidas de coação.

Temas

Aeroporto de Lisboa
Droga
Brasil
PSP
Colheres de Pau

Leia também

Passageiro chega do Brasil a Lisboa com 20 quilos de droga escondidos em panelas e colheres de pau

A bagagem parecia transportar apenas utensílios de cozinha, mas escondia mais de 20 quilos de droga sintética. A descoberta foi feita pela PSP durante uma fiscalização a um passageiro de 61 anos que tinha acabado de chegar a Lisboa num voo do Rio de Janeiro.
Passageiro chega do Brasil a Lisboa com 20 quilos de droga escondidos em panelas e colheres de pau

Idosa de 80 anos vítima de alegado abuso sexual num lar em Arouca. Homem de 72 anos foi apanhado em flagrante

A Polícia Judiciária deteve um homem de 72 anos depois de o encontrar no quarto de uma mulher de 80, num lar de idosos em Arouca. A vítima, devido ao seu estado de saúde, apresenta incapacidade de fala e mobilidade reduzida.
Idosa de 80 anos vítima de alegado abuso sexual num lar em Arouca. Homem de 72 anos foi apanhado em flagrante

Mulher do mayor de Nova Iorque em Portugal para participar em retiro islâmico por mais de 4.500 dólares

A viagem de Rama Duwaji está a ser criticada por políticos de Nova Iorque, que acusam a mulher do mayor Zohran Mamdani de estar mais interessada em retiros no estrangeiro do que nos problemas da cidade. O encontro, em Arcos de Valdevez, pode custar até 5.260 dólares, cerca de 4.535 euros, por pessoa.
Mulher do mayor de Nova Iorque em Portugal para participar em retiro islâmico por mais de 4.500 dólares

Mais vistos

Destaques