"Parecem gomas normais, mas podem levar uma criança às urgências." PSP reforça alerta sobre consumo de gomas THC

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um alerta público sobre os riscos associados ao consumo de gomas e outros produtos alimentares que contêm THC, o principal composto psicoativo da canábis, sublinhando os perigos para a saúde, sobretudo entre os mais jovens.

Num vídeo divulgado, este domingo, nas redes sociais, a força policial alertou para a crescente circulação destes produtos, frequentemente apresentados como "marcas famosas de doces", o que pode levar a uma perceção errada sobre o que realmente contém.

Segundo a PSP, estes produtos tendo o mesmo cheiro e cor, podem conter doses elevadas de THC e provocar efeitos imprevisíveis no organismo, incluindo "intoxicações graves, vómitos e/ou problemas respiratórios". "A dose destas gomas foi feita para um adulto.", reforça.

As autoridades alertam os pais para "manter qualquer produto deste tipo fora do alcance das crianças" e pede para que se fale "com os filhos mais velhos sobre o perigo de aceitar doces de desconhecidos."

Este alerta, nas redes sociais, insere-se numa estratégia de prevenção e sensibilização, com o objetivo de reduzir comportamentos de risco e evitar episódios de intoxicação relacionados com o consumo de canábis em formatos alimentares entre os mais pequenos.