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"Para nós é o nosso futuro, para si é só burocracia": grupo de estudantes confronta Ministro da Educação devido aos exames nacionais

O vídeo já conta com várias reações.
Redação
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"Para nós é o nosso futuro, para si é só burocracia": grupo de estudantes confronta Ministro da Educação devido aos exames nacionais

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Um grupo de estudantes confrontou, esta segunda-feira, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, devido aos atrasos registados no processo de correção dos exames nacionais do ensino secundário, acusando o Governo de estar a comprometer o futuro de milhares de alunos.

O vídeo partilhado pelo movimento "Voz Aos Estudantes" mostra alunos do ensino secundário, que manifestaram o seu descontentamento perante os problemas técnicos que levaram ao adiamento da divulgação das classificações.

"O senhor ministro não pode fugir àquilo que são as suas responsabilidades", pode ouvir-se no vídeo.

"Viemos do Algarve, do Porto, de Bragança para falar consigo, e o senhor Ministro está a ignorar-nos.", afirma um dos estudantes, numa intervenção captada, também, pelas câmaras de televisão, enquanto pedia explicações. "Para nós é o nosso futuro, para si é só burocracia."

Vários são os comentários que elogiam os jovens.

Estudantes receiam impacto no acesso ao ensino superior

Os atrasos têm gerado preocupação entre alunos e famílias, sobretudo entre os estudantes que dependem das classificações para concorrer ao ensino superior.

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Durante o vídeo, os jovens manifestaram receio de que os problemas administrativos acabem por afetar o calendário das candidaturas e criticaram aquilo que consideram ser uma falta de preparação por parte do Governo.

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