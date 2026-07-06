Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

As matrículas têm de ser feitas até 15 de julho para garantir a abertura de uma turma. Se o número mínimo não for alcançado, o jardim de infância poderá encerrar e a escola básica da freguesia também.

Os pais de Vilar de Mouros, no concelho de Caminha, lançaram um apelo urgente para encontrar três crianças que possam ser matriculadas no jardim de infância da freguesia até 15 de julho. Sem essas inscrições, o estabelecimento poderá não reunir o número mínimo de alunos exigido para abrir uma turma no próximo ano letivo.

O receio é que o encerramento do jardim de infância acabe por colocar também em causa o futuro da escola básica da localidade.

"Por causa de três matrículas há a possibilidade de não abrir a turma de Jardim de Infância. E, se não abrir, a Escola Básica acaba também por fechar. É uma escola que teve grandes obras, tem cantina, tem atividades extra-curriculares, tem transporte gratuito. É uma perda muito grande", afirmou à agência Lusa Joana Fernandes, mãe de dois alunos da escola.

Neste momento, existem apenas sete crianças inscritas, quando são necessárias dez para constituir uma turma.

Para tentar evitar o encerramento, os pais lançaram uma campanha nas redes sociais e distribuíram panfletos porta a porta para dar a conhecer as condições oferecidas pela escola, que dispõe de cantina, atividades de enriquecimento curricular e transporte escolar gratuito.

Famílias temem perder uma escola de proximidade

Entre os encarregados de educação, a possibilidade de encerramento gera preocupação, sobretudo para quem já tem filhos integrados na comunidade escolar.

É o caso de Tânia Carrilho, mãe de uma menina de cinco anos com necessidades especiais.

"Ela tem necessidades especiais e vive na mesma rua da escola. Já está habituada às auxiliares, à educadora, às crianças. Teria de começar tudo de novo."

Apesar da incerteza, mantém a esperança de que a situação ainda possa ser revertida.

"Quero acreditar que ainda é possível que o JI não feche. Ainda nem pensei muito como será se for preciso mudar."

Segundo Joana Fernandes, a falta de alunos está relacionada com a reduzida oferta de emprego na freguesia, levando muitas famílias a colocar os filhos em escolas próximas dos locais onde trabalham.

Os pais defendem ainda que o alargamento das atividades de enriquecimento curricular ao jardim de infância poderá tornar a escola mais atrativa para novas inscrições.

O presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, José Maria Barros, confirmou a preocupação