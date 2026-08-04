Pais confiaram-lhe a filha de 15 anos para umas férias em Espanha. No regresso, um desabafo da jovem à amiga mudou tudo

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A Polícia Judiciária deteve em Lisboa um homem de 59 anos suspeito de pelo menos dois crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, agravados, cometidos sobre a sua sobrinha, de 15 anos. A operação foi conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.
De acordo com os elementos probatórios recolhidos pela PJ, os factos terão ocorrido durante um período de férias passado em Espanha, numa altura em que a menor se encontrava temporariamente sem a companhia dos progenitores e ao cuidado dos tios. Segundo a PJ, o suspeito terá aproveitado essa situação de vulnerabilidade para praticar os alegados abusos.
O caso só chegou ao conhecimento das autoridades depois de a menor ter confidenciado o sucedido a uma amiga, que por sua vez alertou a mãe da adolescente, desencadeando a denúncia e a subsequente investigação.
O alegado agressor foi ontem detido e é presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde lhe serão aplicadas medidas de coação.