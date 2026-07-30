Pais apresentam queixa após motorista da Flixbus deixar para trás menina de 11 anos numa área de serviço

A criança viajava frequentemente entre Lisboa e Faro devido ao facto de os pais viverem em cidades diferentes. Uma avaria na casa de banho do veículo obrigou o motorista a efetuar uma paragem extraordinária, deixando a menina para trás quando retomou a viagem.

Uma viagem habitual entre Lisboa e Faro terminou de forma inesperada para uma menina de 11 anos, que ficou sozinha numa área de serviço de Almodôvar, na Autoestrada 2 (A2), depois de o autocarro em que seguia ter partido sem ela.

Segundo o Correio da Manhã, a criança viajava sozinha para se encontrar com a mãe, em Faro, numa deslocação que fazia com regularidade devido ao facto de os pais viverem em cidades diferentes.

O pai terá preenchido uma "Declaração de Autorização de Viagem de Menor”, antes da criança entrar no autocarro.

Paragem inesperada alterou a viagem

O autocarro da FlixBus, que fazia a ligação entre a Gare do Oriente e Faro, não tinha paragens previstas ao longo do percurso. No entanto, uma avaria na casa de banho do veículo obrigou o motorista a efetuar uma paragem extraordinária numa área de serviço em Almodôvar.

Foi nesse momento que a menina saiu para utilizar as instalações sanitárias. Quando regressou, apercebeu-se de que o autocarro já tinha retomado a viagem.

Criança pediu ajuda e conseguiu contactar o pai

Sem o autocarro e sem qualquer familiar por perto, a menor conseguiu contactar telefonicamente o pai. A menina terá vivido um momento de aflição. Estava "a chorar e desesperada”, descreveu, ao mesmo jornal, o pai da menor, identificado como Rui Pedro Val. Para além da menina, uma mulher britânica também terá ficado em terra.

Enquanto aguardava ajuda, a criança foi apoiada por funcionárias da área de serviço. O pai, que vive na Charneca da Caparica, acabou por percorrer cerca de 200 quilómetros para ir buscar a menor.

Pais apresentam queixa

Quando o autocarro chegou ao destino, a mãe confrontou o motorista com a situação. Segundo o relato feito à mesma fonte, o condutor não quis identificar-se e terá respondido que "não era ama", acrescentando que aquela situação "não era a primeira vez" que acontecia.

Perante o sucedido, a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e a ocorrência acabou por ser comunicada à Guarda Nacional Republicana (GNR). Os pais da menor avançaram entretanto com uma queixa, considerando que o motorista falhou no dever de confirmar que todos os passageiros tinham regressado ao autocarro antes de retomar a viagem.

FlixBus promete apurar responsabilidades

Em resposta ao caso, a FlixBus lamentou o incidente e confirmou que abriu um processo interno para apurar o que aconteceu em articulação com o operador responsável pela viagem.

A empresa adiantou ainda que, após a conclusão da investigação, procederá ao reembolso da viagem e garante que irá adotar as medidas consideradas necessárias para evitar que situações semelhantes voltem a repetir-se.