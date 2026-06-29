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Pai e dois filhos lusodescendentes encontrados vivos nos escombros de padaria após sismos na Venezuela

Homem e duas crianças foram encontrados com vida entre os destroços de uma padaria em Catia La Mar. Equipas de resgate estão a tentar retirar a família dos escombros.
Redação
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Um homem de 39 anos e os dois filhos, de 5 e 8 anos, foram encontrados com vida nos escombros de uma padaria em Catia La Mar, na Venezuela, depois dos fortes sismos que atingiram o país.

As operações de resgate estão em curso para retirar o pai e as duas crianças do local, mas os trabalhos estão a ser dificultados pelas condições dos acessos e pela instabilidade dos escombros.

Segundo o Correio da Manhã, a mãe das crianças também sobreviveu ao terramoto, estando a família reunida enquanto as equipas de emergência tentam concluir o resgate.

Família com raízes na Madeira acompanha situação

A notícia dos sismos foi recebida com grande preocupação na Madeira, onde a família tem raízes. Os familiares acompanham à distância a operação de salvamento e aguardam por novas informações sobre o estado de saúde do homem e dos dois filhos.

Os sismos que atingiram a Venezuela provocaram danos significativos em várias zonas do país, deixando várias estruturas destruídas e mobilizando equipas de busca e salvamento.

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