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Pai dos irmãos abandonados em Alcácer do Sal lança campanha para angariar dinheiro e recuperar a guarda dos filhos

As duas crianças já regressaram a Colmar, França, onde viviam com a mãe e o padrasto, estando entregues a uma instituição social francesa.
Redação
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Pai dos irmãos abandonados em Alcácer do Sal lança campanha para angariar dinheiro e recuperar a guarda dos filhos

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O homem apela a que o ajudem a poder reaver o filhos, segundo o Correio da Manhã, e ficar com a sua guarda que, recorde-se, não lhe era dada anteriormente por ser desempregado e ter problemas com o alcoolismo. O pai dos meninos tinha visitas limitadas e supervisionadas.

As duas crianças já regressaram a Colmar, França, onde viviam com a mãe e o padrasto, estando entregues a uma instituição social francesa. A mãe e o padrasto, responsáveis pelo abandono não só das duas crianças, como de um adolescente de 16 anos, estão em prisão preventiva após terem sido detidos pela GNR num café em Fátima no dia a seguir ao abandono.

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