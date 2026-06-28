Padre Edgar Clara lamenta mudança de procissão

“Modificam as coisas e nem sequer nos perguntam o que achamos», diz o sacerdote.

O padre Edgar Clara, responsável por quatro paróquias, com nove igrejas, em Socorro, Alfama e Mourarias, em Lisboa, lamenta que tenham alterado o percurso da procissão do Corpo de Deus sem o terem consultado, embora negue que a decisão tenha a ver com a comunidade muçulmana.

«A procissão do Corpo de Deus costumava passar junto ao hotel Mundial, longe da Rua do Benformoso. O que está em causa aqui é que tomam-se decisões sem se falar com as pessoas que estão no terreno. A sinodalidade é uma coisa que só estava na cabeça do Papa. Modificam as coisas e nem sequer nos perguntam o que achamos», diz.

Na próxima semana, Edgar Clara dá uma grande entrevista ao SOL, depois de ter acompanhado o jornal em reportagem durante uns dias, e assume que «o Islão convive mal com a diversidade».