Padrasto detido por abusar sexualmente de enteada de 11 anos na Figueira da Foz

A menor revelou os abusos na escola. O suspeito, de nacionalidade estrangeira, tem 38 anos e fica proibido de contactar com a vítima ou com outras crianças.

A Polícia Judiciária deteve, esta semana, na Figueira da Foz, um homem suspeito de abuso sexual de crianças sobre a sua enteada, uma menina de 11 anos. A detenção foi executada pela Diretoria do Centro da PJ, em cumprimento de mandado emitido pelo DIAP de Coimbra.

Os abusos ocorreram em contexto intrafamiliar. A situação só chegou ao conhecimento das autoridades na sexta-feira, 13 de junho, depois de a menor ter revelado o que se passava na sua escola.

A partir daí, a investigação avançou com rapidez. As diligências realizadas de imediato permitiram, segundo a PJ, "recolher elementos de prova que determinaram a detenção do padrasto".

O detido tem 38 anos e nacionalidade estrangeira. Foi presente a tribunal esta quinta-feira, onde lhe foram aplicadas várias medidas de coação: apresentações às autoridades policiais três vezes por semana, proibição de sair do país, proibição de contactar com a vítima e com quaisquer outras crianças, e proibição de se aproximar da escola que a menor frequenta.