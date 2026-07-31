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Padrasto detido em Braga por abusar da enteada durante quase três anos

Homem de 44 anos tinha sido afastado de casa depois de a vítima o denunciar, mas voltou a coabitar com a jovem. PJ deteve-o fora de flagrante delito, com mandado emitido pelo DIAP de Guimarães.
Redação
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A Polícia Judiciária deteve, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, um homem de 44 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada, atualmente com 16 anos, ao longo de quase três anos.

A detenção, fora de flagrante delito, ocorreu no dia 29 de julho, em casa da vítima. O suspeito está indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, agravado, e de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável.

Abusos começaram quando a vítima tinha 13 anos

Segundo a PJ, os atos sexuais de relevo iniciaram-se quando a jovem tinha 13 anos e prolongaram-se até maio de 2025. O caso chegou às autoridades através de uma denúncia da própria vítima junto da GNR, que comunicou de imediato os factos à Polícia Judiciária.

As diligências de investigação que se seguiram permitiram recolher indícios fortes da autoria dos abusos, o que levou ao afastamento do suspeito da residência familiar.

Suspeito tinha voltado a viver com a vítima

No decurso do inquérito, a PJ apurou que o suspeito havia retomado a coabitação com a jovem, apesar do afastamento anteriormente determinado. Face a esta situação, foi solicitada à autoridade judiciária a adoção de medidas de proteção que impedissem o contacto, tendo sido emitido o competente mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público, através do DIAP de Guimarães, titular do inquérito.

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O detido aguarda agora apresentação ao Tribunal Judicial de Guimarães, em turno, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

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