Padrasto condenado a 10 anos de prisão por abusar sexualmente da enteada de 11 anos por 130 vezes

Um homem de 53 anos foi condenado pelo Tribunal de Viseu a 10 anos de prisão por abusar sexualmente da enteada de 11 anos 130 vezes.

Os crimes foram cometidos durante cerca de um ano e meio, na mesma habitação onde vivia a família, em São Pedro do Sul. O padrasto, de nacionalidade argentina, enganava a mulher, dizendo-lhe que esta ressonava muito ou que o filho bebé de ambos não o deixava descansar, para entrar no quarto da enteada e realizar vários atos abusivos, incluindo “acariciar” os seios e a vagina da criança.

O condenado negou veemente todas as acusações ao longo do julgamento.

Além da pena de prisão, ficou proibido de exercer qualquer profissão que envolva contacto com menores de idade, além de não pode representar nem adotar crianças durante os próximos 12 anos. Como indemnização, terá de pagar 60 mil euros à vítima que, segundo considerado pelo coletivo de juízes, é hoje uma “criança diferente”. “Está mais triste, ansiosa e sem amor próprio. Corta-se e tem pensamentos suicidas", revelaram.

Sendo de nacionalidade estrangeira, o tribunal deu-lhe ainda ordem de expulsão do país. "Vamos analisar o acórdão e perceber se vamos ou não recorrer da decisão. Vou reunir com o meu cliente e decidir. Quanto ao valor da indemnização é no fundo uma compensação à vítima pelos prejuízos causados. Serve para minimizar os danos sofridos", destacou Luís Almeida, advogado do arguido.