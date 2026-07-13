Os burlões estão mais sofisticados. EDP alerta para mensagens com dados reais dos clientes

Ter o seu nome, a morada ou o NIF corretos numa mensagem já não significa que ela seja verdadeira. A EDP alerta para um novo esquema de fraude que utiliza dados personalizados dos clientes para tornar os pedidos de pagamento mais credíveis e difíceis de identificar.

Receber um email com os seus dados pessoais corretos já não é garantia de que a comunicação seja legítima. A EDP está a alertar os consumidores para uma nova vaga de fraudes que recorre a informação personalizada para convencer as vítimas a efetuarem pagamentos indevidos.

Segundo a empresa, as mensagens fraudulentas podem incluir elementos como o nome, a morada, o número de contribuinte ou o Código do Ponto de Entrega (CPE), identificador associado à instalação elétrica, tornando-se mais difíceis de distinguir das comunicações oficiais.

A EDP sublinha que esta estratégia representa uma evolução face às burlas anteriormente identificadas, que recorriam sobretudo a SMS genéricas com pedidos de pagamento.

"A informação utilizada nestas comunicações pode ter diferentes origens, incluindo dados disponibilizados pelos próprios consumidores em plataformas digitais", refere a empresa, acrescentando que continua a investigar a origem da informação e as plataformas que poderão ter sido utilizadas para a sua recolha.

Como identificar a fraude

A empresa recorda que nunca solicita dados bancários, palavras-passe ou credenciais de acesso através de SMS ou de correio eletrónico.

Por isso, recomenda especial atenção a mensagens que criem um sentimento de urgência para efetuar pagamentos ou que peçam informação sensível.

A EDP lembra ainda que as únicas entidades de pagamento da EDP Comercial são 20174 e 23013 para clientes residenciais e 12223 e 21196 para clientes empresariais.

A empresa aconselha os consumidores a "validar sempre a autenticidade de pedidos de pagamento recebidos através de SMS ou email, verificando cuidadosamente o remetente e os dados apresentados na comunicação".

Relativamente às faturas eletrónicas, reforça que "a empresa envia sempre as suas faturas em anexo, em formato PDF, não disponibilizando links para consulta direta da fatura no corpo do email".

Mais de 3.000 tentativas denunciadas

Como medida de prevenção, a EDP recomenda a adesão ao débito direto, considerando que este método elimina o risco associado à utilização de referências Multibanco fraudulentas.

A empresa mantém também uma parceria com a SIBS para acelerar a identificação e o bloqueio de referências falsas.

Desde o início do ano, a EDP recebeu mais de 3.000 denúncias de tentativas de fraude, um aumento de 4% face ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, este crescimento poderá refletir uma maior sensibilização dos consumidores, fruto do "trabalho contínuo de informação e prevenção desenvolvido pela EDP Comercial junto de clientes, colaboradores e da opinião pública".