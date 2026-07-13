segunda-feira, 13 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Os burlões estão mais sofisticados. EDP alerta para mensagens com dados reais dos clientes

Ter o seu nome, a morada ou o NIF corretos numa mensagem já não significa que ela seja verdadeira. A EDP alerta para um novo esquema de fraude que utiliza dados personalizados dos clientes para tornar os pedidos de pagamento mais credíveis e difíceis de identificar.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Os burlões estão mais sofisticados. EDP alerta para mensagens com dados reais dos clientes
Dreamstime

Hugo Soares e Bugalho: um confronto que já chegou ao Governo

Relacionados

Conquistava a confiança das vítimas nas redes sociais e prometia amor e lucros. PJ detém suspeito de burla na operação 'Coração de Ouro'

Investigação da Polícia Judiciária identificou, para já, cinco vítimas lesadas em mais de 60 mil euros. Suspeito criava perfis falsos no Instagram para estabelecer relações de confiança e convencer as mulheres a investir dinheiro.
Conquistava a confiança das vítimas nas redes sociais e prometia amor e lucros. PJ detém suspeito de burla na operação 'Coração de Ouro'

Esquema milionário das reformas por invalidez: conhecidas as medidas de coação dos médicos envolvidos

Os três médicos e a funcionária estão acusados de corrupção, falsificação de documentos, fraude à Segurana Social e burla qualificada.
Esquema milionário das reformas por invalidez: conhecidas as medidas de coação dos médicos envolvidos

PGR alerta para nova burla em nome da PayPal: Telefonema pode dar acesso ao seu computador

A Procuradoria-Geral da República alertou para uma nova burla que utiliza falsas chamadas da PayPal para convencer as vítimas a instalar programas que permitem aos criminosos controlar o computador e roubar dados bancários
PGR alerta para nova burla em nome da PayPal: Telefonema pode dar acesso ao seu computador

Receber um email com os seus dados pessoais corretos já não é garantia de que a comunicação seja legítima. A EDP está a alertar os consumidores para uma nova vaga de fraudes que recorre a informação personalizada para convencer as vítimas a efetuarem pagamentos indevidos.

Segundo a empresa, as mensagens fraudulentas podem incluir elementos como o nome, a morada, o número de contribuinte ou o Código do Ponto de Entrega (CPE), identificador associado à instalação elétrica, tornando-se mais difíceis de distinguir das comunicações oficiais.

A EDP sublinha que esta estratégia representa uma evolução face às burlas anteriormente identificadas, que recorriam sobretudo a SMS genéricas com pedidos de pagamento.

"A informação utilizada nestas comunicações pode ter diferentes origens, incluindo dados disponibilizados pelos próprios consumidores em plataformas digitais", refere a empresa, acrescentando que continua a investigar a origem da informação e as plataformas que poderão ter sido utilizadas para a sua recolha.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como identificar a fraude

A empresa recorda que nunca solicita dados bancários, palavras-passe ou credenciais de acesso através de SMS ou de correio eletrónico.

Por isso, recomenda especial atenção a mensagens que criem um sentimento de urgência para efetuar pagamentos ou que peçam informação sensível.

A EDP lembra ainda que as únicas entidades de pagamento da EDP Comercial são 20174 e 23013 para clientes residenciais e 12223 e 21196 para clientes empresariais.

A empresa aconselha os consumidores a "validar sempre a autenticidade de pedidos de pagamento recebidos através de SMS ou email, verificando cuidadosamente o remetente e os dados apresentados na comunicação".

Relativamente às faturas eletrónicas, reforça que "a empresa envia sempre as suas faturas em anexo, em formato PDF, não disponibilizando links para consulta direta da fatura no corpo do email".

Mais de 3.000 tentativas denunciadas

Como medida de prevenção, a EDP recomenda a adesão ao débito direto, considerando que este método elimina o risco associado à utilização de referências Multibanco fraudulentas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A empresa mantém também uma parceria com a SIBS para acelerar a identificação e o bloqueio de referências falsas.

Desde o início do ano, a EDP recebeu mais de 3.000 denúncias de tentativas de fraude, um aumento de 4% face ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, este crescimento poderá refletir uma maior sensibilização dos consumidores, fruto do "trabalho contínuo de informação e prevenção desenvolvido pela EDP Comercial junto de clientes, colaboradores e da opinião pública".

Temas

EDP
Burla
Alerta
Dados
NIF

Leia também

"92% dos exames estão corrigidos, estamos a caminho dos 93, a cadência está a ser muito elevada": Ministro da Educação garante que notas dos exames serão divulgadas na sexta-feira

Fernando Alexandre assegura que o calendário será cumprido, apesar dos problemas técnicos que marcaram o arranque da correção das provas.
"92% dos exames estão corrigidos, estamos a caminho dos 93, a cadência está a ser muito elevada": Ministro da Educação garante que notas dos exames serão divulgadas na sexta-feira

Ficam em prisão preventiva os dez elementos da claque "No Name Boys" devido a confrontos antes do Sporting-Benfica em futsal

Os factos remontam ao dia 19 de fevereiro, quando centenas de adeptos dos dois clubes se envolveram em confrontos nas imediações do Estádio José Alvalade, antes do dérbi de futsal disputado no Pavilhão João Rocha.
Ficam em prisão preventiva os dez elementos da claque "No Name Boys" devido a confrontos antes do Sporting-Benfica em futsal

Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

O acidente aconteceu por volta das 07h30 desta segunda-feira.
Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

Mais vistos

Destaques