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Ordem dos Médicos alerta que urgência de obstetrícia do São Francisco Xavier estará fechada em agosto

O bastonário da Ordem dos Médicos alertou que a urgência de obstetrícia do Hospital S. Francisco Xavier estará encerrada em agosto, assegurando apenas respostas via INEM. Carlos Cortes destacou ainda a grave carência de anestesistas no Hospital Garcia de Orta, pressionado pela sobrecarga, e assinalou uma redução de utentes sem médico de família em Almada
Redação
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Ordem dos Médicos alerta que urgência de obstetrícia do São Francisco Xavier estará fechada em agosto
Miguel Silva

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O bastonário da Ordem dos Médicos alertou esta quinta-feira que a urgência de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, deverá permanecer encerrada durante todo o mês de agosto, assegurando apenas resposta emergente quando acionada pelo INEM.

“A informação que nos foi dada hoje de manhã é que o São Francisco Xavier irá estar de portas fechadas durante todo o mês de agosto”, disse Carlos Cortes, que falava aos jornalistas no final de uma visita à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almada.

Segundo o bastonário, a única resposta que o serviço de obstetrícia daquele hospital da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental dará será uma resposta de emergência, “ao INEM, quando isso for necessário”.

Sobre o funcionamento da urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, Carlos Cortes reconheceu que existe uma “sobrecarga e uma grande pressão devido à concentração de utentes provenientes de outras maternidades com constrangimentos”, mas afirmou-se convicto de que os profissionais daquele hospital “vão continuar a dar resposta”, embora sujeitos a um “esforço enorme, com turnos atrás de turnos”.

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Carlos Cortes alertou, contudo, para a “carência muito grave de anestesistas” naquele hospital da margem sul do Tejo, lembrando que o funcionamento das maternidades não depende apenas de obstetras e neonatalogistas, mas também de médicos anestesistas.

“É uma mensagem para a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, para se preocupar com essa situação”, afirmou.

Carlos Cortes anunciou que irá reunir-se em breve com o conselho de administração do Garcia de Orta para procurar soluções, face à falta de médicos anestesistas.

Na visita à UCSP de Almada, o bastonário fez ainda um balanço positivo da situação dos cuidados de saúde primários na Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal, salientando que o número de doentes sem médico de família naquela unidade tem vindo a diminuir, apesar de ainda haver 55 mil utentes sem médico de família num universo de 380 mil utentes do Seixal e de Almada.

“O objetivo seria todos os utentes terem médico de família, mas reconhecemos que houve aqui um esforço muito importante na contratação de médicos”, afirmou, destacando ainda a importância da deslocação de especialistas hospitalares aos centros de saúde para realização de consultas.

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