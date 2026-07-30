quinta-feira, 30 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Ordem dos Advogados pede suspensão imediata dos prazos de acesso ao ensino superior

A Ordem dos Advogados exige travar os prazos da 1.ª fase de acesso até que todos os alunos tenham as notas oficiais e cópias das provas. A medida visa garantir a igualdade e evitar litígios em massa nos tribunais
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Ordem dos Advogados pede suspensão imediata dos prazos de acesso ao ensino superior

Homem encontrado morto numa casa em Lisboa. Suspeito foi detido após ser descoberto escondido num quarto

Relacionados

Mais de 100 professores estavam de férias ou de baixa quando foram convocados para corrigir exames

O ministro da Educação considera que o atual modelo de seleção de classificadores é "extremamente ineficiente" e defende uma mudança no sistema.
Mais de 100 professores estavam de férias ou de baixa quando foram convocados para corrigir exames

Ano letivo do secundário pode arrancar uma semana mais tarde. Ministro justifica hipótese com desgaste dos professores

"Queremos que os professores cheguem às escolas com força e com energia.", disse Fernando Alexandre, defendendo que os docentes chegam a setembro após meses de trabalho intenso com exames, reapreciações e uma época extraordinária.
Ano letivo do secundário pode arrancar uma semana mais tarde. Ministro justifica hipótese com desgaste dos professores

A Ordem dos Advogados defendeu esta quinta-feira a "suspensão imediata dos prazos em curso" da primeira fase de exames de acesso ao ensino superior até que todos os alunos tenham uma "classificação oficial e uma cópia íntegra" das provas.

"A providência que melhor salvaguarda o princípio da igualdade é a suspensão imediata dos prazos em curso da primeira fase e das operações consequentes de seriação e colocação", lê-se num parecer, a que a Lusa teve acesso, emitido pelo bastonário e o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, pedido pelo movimento Missão Escola Pública.

A associação profissional considera ainda que a medida preventiva "é preferível à alternativa de litigância judicial em massa", uma vez que "a consolidação da seriação com classificações instáveis potenciaria centenas de providências cautelares distribuídas por diferentes tribunais administrativos, com critérios eventualmente divergentes, fragmentando a unidade nacional do concurso e agravando a desigualdade que se pretende prevenir".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM


Temas

Exames
Ordem dos Advogados
Ensino Superior
Acesso

Leia também

Homem detido em Viseu por abusar sexualmente da filha de 12 anos

Suspeito de 31 anos ficou em prisão preventiva depois de a menina ter relatado os abusos na escola.
Homem detido em Viseu por abusar sexualmente da filha de 12 anos

Motorista suspenso após deixar menina de 11 anos na área de serviço. FlixBus abre investigação interna

A FlixBus já reagiu ao caso que está a gerar indignação. Depois de uma menina de 11 anos ter ficado sozinha numa área de serviço em Almodôvar, a empresa anunciou a suspensão preventiva do motorista envolvido e garante que vai adotar medidas para evitar situações semelhantes.
Motorista suspenso após deixar menina de 11 anos na área de serviço. FlixBus abre investigação interna

Rio Cávado. Natureza (e bem comer) de Esposende a Montalegre

O SOL inicia esta semana uma curta série de verão com sugestões para os tempos livres em torno dos principais rios portugueses. Hoje, suba o Cávado na nossa companhia.
Rio Cávado. Natureza (e bem comer) de Esposende a Montalegre

Mais vistos

Destaques