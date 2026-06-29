Operação tática da PSP resgata mulher num apartamento no Porto

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Uma mulher foi resgatada esta segunda-feira na sequência de uma operação tática da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizada num apartamento no Porto, no âmbito de uma investigação por alegada violência doméstica.
Segundo as autoridades, a intervenção foi desencadeada após surgirem indícios de que a vítima estaria retida contra a sua vontade no interior da habitação.
De acordo com a CNN Portugal, para garantir a segurança da mulher, uma equipa da Unidade Especial de Polícia (UEP) – Corpo de Intervenção efetuou uma entrada tática no apartamento.
Porta foi arrombada para permitir o resgate
A operação obrigou ao arrombamento da porta de acesso ao imóvel, permitindo que os agentes entrassem rapidamente na habitação e retirassem a vítima em segurança.
O suspeito foi detido no local pelas autoridades.
Da intervenção resultaram apenas danos materiais na porta do apartamento, não havendo registo de feridos entre a vítima, o suspeito ou os elementos policiais envolvidos na operação.
O caso continua agora sob investigação pelas autoridades competentes, que procuram apurar todas as circunstâncias relacionadas com a alegada situação de violência doméstica e privação da liberdade.