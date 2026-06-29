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Operação tática da PSP resgata mulher num apartamento no Porto

Uma mulher foi resgatada esta segunda-feira pela PSP durante uma operação tática num apartamento no Porto, no âmbito de uma investigação por alegada violência doméstica. O suspeito foi detido e a vítima retirada em segurança
Redação
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Operação tática da PSP resgata mulher num apartamento no Porto

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Uma mulher foi resgatada esta segunda-feira na sequência de uma operação tática da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizada num apartamento no Porto, no âmbito de uma investigação por alegada violência doméstica.

Segundo as autoridades, a intervenção foi desencadeada após surgirem indícios de que a vítima estaria retida contra a sua vontade no interior da habitação.

De acordo com a CNN Portugal, para garantir a segurança da mulher, uma equipa da Unidade Especial de Polícia (UEP) – Corpo de Intervenção efetuou uma entrada tática no apartamento.

Porta foi arrombada para permitir o resgate

A operação obrigou ao arrombamento da porta de acesso ao imóvel, permitindo que os agentes entrassem rapidamente na habitação e retirassem a vítima em segurança.

O suspeito foi detido no local pelas autoridades.

Da intervenção resultaram apenas danos materiais na porta do apartamento, não havendo registo de feridos entre a vítima, o suspeito ou os elementos policiais envolvidos na operação.

O caso continua agora sob investigação pelas autoridades competentes, que procuram apurar todas as circunstâncias relacionadas com a alegada situação de violência doméstica e privação da liberdade.

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