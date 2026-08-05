Operação Skydrop: PJ apreende cinco toneladas de cocaína no Porto de Sines

Relacionados
Dois detidos no Aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína. PJ apreende droga para 610 mil doses
PJ trava entrada de mais de duas toneladas de cocaína na Europa após operação no mar
Portugal apreendeu 41 toneladas de cocaína em 17 meses. Traficantes perderam 1,6 mil milhões de euros
A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cinco toneladas de cocaína no navio porta-contentores que, na terça-feira, foi alvo de buscas no Porto de Sines, no distrito de Setúbal, anunciou esta quarta-feira a força policial.
Na operação "Skydrop", que contou com a cooperação da Marinha e da Força Aérea portuguesas, foram ainda detidas três pessoas: dois passageiros "em situação clandestina e irregular" e um elemento da tripulação, "por suspeita de estar envolvido no esquema criminoso".
O grupo dedicar-se-ia à "introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu" e terá sido desarticulado.
De acordo com a PJ, o porta-contentores, "proveniente de um país da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 640 milhas náuticas de Lisboa, o equivalente a 1.185 quilómetros, em condições de extrema dificuldade" e "acompanhado pela Marinha até ao Porto de Sines, onde atracou na madrugada" de terça-feira.
A investigação decorria desde agosto no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial), "no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciária do Reino Unido (National Crime Agency) e Espanha (Policia Nacional)".
Contactado pela agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Vasconcelos, revelou que o navio saiu hoje, às 09:55, daquele porto alentejano.
Segundo a plataforma Vessel Finder, o porta-contentores tinha estado atracado no Porto de Colón, no Panamá, antes de ser encaminhado para Sines e mantém como destino Tânger, em Marrocos, aonde está previsto chegar no próximo sábado.