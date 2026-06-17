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Operação "Sapatada": PJ detém filho de um dos fugitivos de Vale de Judeus

O caso remete para a fuga de cinco reclusos no dia 7 de setembro de 2024, que foram posteriormente capturados entre os dias 6 de outubro de 2024 e 6 de fevereiro de 2025.
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Um homem foi detido no âmbito da operação "Sapatada", uma operação de buscas da Polícia Judiciária relacionadas com a fuga de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus em setembro de 2024.

De acordo com a informação revelada pela SIC Notícias, o detido é filho de Fernando Ribeiro Ferreira, um dos cinco reclusos que fugiu e foi apanhado em Trás-os-Montes. O suspeito tem 43 anos e pode ser acusado dos crimes de "tirada de presos e de posse de arma proibida". O mesmo jornal revela ainda que outro dos alvos das buscas seria a mulher de Fábio Loureiro, outro fugitivo capturado em Marrocos, indiciada por coautoria no crime de tirada de presos.

Em comunicado, as autoridades revelam que a operação foi conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo. Foram revistadas sete casas e constituídos 25 arguidos.

"No decurso das diligências realizadas, foram apreendidas duas viaturas ligeiras, duas armas de fogo automáticas do tipo Kalashnikov, inúmeras munições de diversos calibres, equipamento eletrónico suscetível de interferir com comunicações rádio, comunicações móveis, sinais GPS ou outros sistemas de transmissão, bem como dois rádios de comunicação de características militares, dois capacetes táticos, um colete balístico, uma prensa destinada à recarga de munições, cerca de 32.500 euros em numerário, além de outros objetos, documentos e elementos com manifesta relevância probatória para o esclarecimento integral dos factos em investigação", pode ainda ler-se.

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O caso remete para a fuga de cinco reclusos no dia 7 de setembro de 2024, que foram posteriormente capturados entre os dias 6 de outubro de 2024 e 6 de fevereiro de 2025.

O detido de 43 anos vai ser presente a tribunal na quarta-feira para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

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