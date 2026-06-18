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Operação Marquês. Companheira de José Sócrates recusa depor e tribunal adia testemunho

O julgamento da Operação Marquês ficou marcado pela recusa de Lígia Correia, companheira de José Sócrates, em prestar depoimento. A testemunha pediu para consultar um advogado e o tribunal adiou a audição para 30 de junho
Redação
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O julgamento da Operação Marquês ficou esta quinta-feira marcado pela recusa de Lígia Correia, companheira do ex-primeiro-ministro José Sócrates, em responder às perguntas do tribunal, levando ao adiamento do seu depoimento para o próximo dia 30 de junho.

Perante o coletivo de juízes presidido por Susana Seca, Lígia Correia começou por afirmar que não necessitava de advogado e explicou que mantém uma relação com José Sócrates desde 2011, com algumas interrupções, vivendo com o antigo chefe do Governo desde 2014.

No entanto, quando começou a ser questionada sobre factos concretos relacionados com o processo, recusou responder, justificando a decisão com a relação que mantém com o arguido.

A audiência foi interrompida e, após o regresso do coletivo de juízes à sala, a testemunha alterou a sua posição.

"Durante esta pausa refleti e pretendo consultar um advogado", afirmou.

Face ao pedido, o tribunal decidiu adiar o depoimento para o dia 30 de junho, às 09h30.

Ex-companheira confirmou entrega de dinheiro

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Antes da audição de Lígia Correia, foi ouvida Célia Tavares, que afirmou ter mantido uma relação com José Sócrates entre 2012 e 2014.

Em tribunal, a testemunha confirmou ter recebido, por diversas ocasiões, envelopes com dinheiro entregues por João Perna, motorista do antigo primeiro-ministro e também arguido no processo.

Segundo Célia Tavares, os montantes rondavam os 300 a 400 euros por entrega, aos quais se juntaram cerca de dois mil euros através de transferência bancária.

A testemunha explicou que esse dinheiro se destinava ao pagamento de despesas pessoais, relacionadas com a habitação e com a frequência do curso de Direito que realizava na altura.

Célia Tavares afirmou ainda ter realizado 17 viagens a Paris durante o período em que manteve a relação com José Sócrates, referindo que conheceu duas casas utilizadas pelo antigo governante na capital francesa.

José Sócrates é um dos 21 arguidos da Operação Marquês. Entre outros crimes, responde por três crimes de corrupção, estando acusado pelo Ministério Público de ter alegadamente recebido vantagens patrimoniais para favorecer o Grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o empreendimento de Vale do Lobo.

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O antigo primeiro-ministro tem negado todas as acusações que lhe são imputadas.

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