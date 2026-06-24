Onde se bebe mais álcool em Portugal? E qual a região com mais fumadores? O INE tem a resposta

Os novos dados do Instituto Nacional de Estatística mostram diferenças nos hábitos de consumo entre regiões, idades e géneros. O álcool e o tabaco continuam a ter pesos diferentes consoante o local do país.

Há regiões de Portugal onde o consumo de álcool tem maior expressão e outras onde o número de fumadores assume maior destaque. Os dados do Inquérito Nacional de Saúde 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), traçam um retrato dos hábitos da população com 15 ou mais anos e revelam diferenças significativas no território.

A Grande Lisboa é a região onde se encontra a maior proporção de pessoas que indicaram ter consumido bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores ao inquérito, com 72,2% dos residentes. Seguem-se o Norte, com 70,3%, e o Algarve, com 70,2%.

Quando é analisado o consumo diário de álcool, o destaque passa para a região Norte, onde 19,8% dos residentes indicaram manter esse hábito.

Homens e pessoas entre os 45 e os 54 anos lideram consumos

No total, cerca de 6,9 milhões de pessoas com 15 ou mais anos afirmaram ter consumido bebidas alcoólicas no ano anterior ao inquérito, o equivalente a 68,9% da população.

O consumo apresenta diferenças acentuadas entre homens e mulheres. Entre os homens, 79% indicaram ter bebido álcool nos 12 meses anteriores, enquanto entre as mulheres a proporção foi de 59,3%.

Nos consumos diários, a diferença é ainda maior: 23,2% dos homens referiram beber todos os dias, quase três vezes mais do que a percentagem registada entre as mulheres, de 7,9%.

Por idades, o grupo entre os 45 e os 54 anos é aquele onde o consumo de álcool tem maior expressão, com três em cada quatro pessoas a indicarem que bebem.

Algarve lidera no número de fumadores

No caso do tabaco, os dados do INE mostram que 1,4 milhões de residentes com 15 ou mais anos eram fumadores em 2025. Destes, cerca de 1,3 milhões tinham um consumo diário.

A região com maior proporção de fumadores é o Algarve, onde 20,6% dos residentes indicaram fumar. Seguem-se os Açores, com 19,5%, e o Alentejo, com 17,8%.

Também no tabaco os homens apresentam valores superiores aos das mulheres. A percentagem de fumadores masculinos era de 19,6%, enquanto entre as mulheres ficava nos 9,8%.

A faixa etária entre os 45 e os 54 anos volta a destacar-se, com 20,5% de fumadores e 18,7% de fumadores diários.

Outros hábitos analisados pelo INE

O Inquérito Nacional de Saúde analisou ainda outros comportamentos relacionados com o bem-estar da população. Cerca de quatro milhões de pessoas afirmaram consumir legumes e saladas diariamente.

Apesar disso, a maioria dos residentes com mais de 15 anos indicou não praticar exercício físico regularmente. A atividade física diária era referida por 5,4% da população, enquanto 7,9% afirmaram praticar exercício entre cinco e seis dias por semana.

Os dados mostram assim um retrato diversificado dos hábitos dos portugueses, com diferenças claras entre regiões e grupos da população.