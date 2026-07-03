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Onda de calor obriga CP a cancelar comboios Intercidades. Veja as ligações afetadas

A CP cancelou esta sexta-feira seis circulações Intercidades devido às temperaturas extremas que atingem Portugal. A empresa garante que a medida é preventiva e permite aos passageiros afetados trocar ou reembolsar os bilhetes sem custos
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Onda de calor obriga CP a cancelar comboios Intercidades. Veja as ligações afetadas

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A CP – Comboios de Portugal cancelou esta sexta-feira seis circulações de comboios Intercidades devido às temperaturas extremas que se fazem sentir em várias regiões do país, no âmbito da onda de calor que levou o Governo a decretar a situação de alerta em todo o território continental.

Em comunicado, a transportadora explica que a decisão resulta de uma avaliação preventiva para reduzir o risco de ocorrências relacionadas com as elevadas temperaturas e garantir melhores condições de conforto e segurança para passageiros e trabalhadores.

"A decisão incide sobre um número limitado de serviços identificados como mais vulneráveis às atuais condições meteorológicas", refere a empresa.

Comboios cancelados esta sexta-feira

A CP informa que foram canceladas as seguintes circulações Intercidades:

  • IC 523 – Lisboa-Santa Apolónia (15h30) → Porto-Campanhã (18h43);

  • IC 524 – Porto-Campanhã (12h45) → Lisboa-Santa Apolónia (16h00);

  • IC 572 – Lisboa-Oriente (14h02) → Faro (17h35);

  • IC 672 – Faro (14h15) → Lisboa-Oriente (17h56).

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Temperaturas extremas colocam pressão na operação ferroviária

Segundo a empresa, as temperaturas excecionalmente elevadas representam um desafio adicional para a operação ferroviária e para o funcionamento dos sistemas de climatização dos comboios.

Como medida de mitigação, a CP explica que os comboios parqueados permanecem, sempre que possível, ligados, com as cortinas e portas fechadas, para preservar condições térmicas mais favoráveis antes do início das viagens.

Além do cancelamento de algumas circulações, a transportadora reforçou o acompanhamento técnico dos comboios considerados mais críticos e intensificou a monitorização dos equipamentos de ar condicionado.

"Esta medida preventiva visa reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração durante a viagem, protegendo o conforto e o bem-estar dos clientes e dos trabalhadores", sublinha a empresa.

Venda de lugares limitada e reforço de água nas estações

A CP anunciou ainda outras medidas para minimizar o impacto da vaga de calor, entre as quais:

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  • bloqueio da venda de lugares em algumas circulações e horários considerados mais críticos;

  • reforço da informação aos passageiros através dos canais habituais;

  • recomendação para evitar viagens durante os períodos de maior calor, sempre que possível;

  • reforço da disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede ferroviária.

Bilhetes podem ser trocados ou reembolsados

A empresa garante que os passageiros afetados pelos cancelamentos estão a ser contactados pelos canais habituais.

Os clientes podem solicitar a troca ou o reembolso integral do bilhete, sem qualquer custo adicional.

A CP acrescenta que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas em articulação com as entidades competentes, podendo ajustar novamente a oferta ferroviária caso a situação se mantenha.

Governo mantém situação de alerta até segunda-feira

Recorde-se que o Governo decretou a situação de alerta em todo o território continental devido ao agravamento do risco de incêndios rurais provocado pela onda de calor.

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A medida entrou em vigor às 00h00 desta sexta-feira, 3 de julho, e prolonga-se até às 23h59 de segunda-feira, 6 de julho, prevendo um conjunto de medidas excecionais de prevenção e resposta às condições meteorológicas extremas.

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