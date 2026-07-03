Onda de calor obriga CP a cancelar comboios Intercidades. Veja as ligações afetadas

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A CP – Comboios de Portugal cancelou esta sexta-feira seis circulações de comboios Intercidades devido às temperaturas extremas que se fazem sentir em várias regiões do país, no âmbito da onda de calor que levou o Governo a decretar a situação de alerta em todo o território continental.
Em comunicado, a transportadora explica que a decisão resulta de uma avaliação preventiva para reduzir o risco de ocorrências relacionadas com as elevadas temperaturas e garantir melhores condições de conforto e segurança para passageiros e trabalhadores.
"A decisão incide sobre um número limitado de serviços identificados como mais vulneráveis às atuais condições meteorológicas", refere a empresa.
Comboios cancelados esta sexta-feira
A CP informa que foram canceladas as seguintes circulações Intercidades:
IC 523 – Lisboa-Santa Apolónia (15h30) → Porto-Campanhã (18h43);
IC 524 – Porto-Campanhã (12h45) → Lisboa-Santa Apolónia (16h00);
IC 572 – Lisboa-Oriente (14h02) → Faro (17h35);
IC 672 – Faro (14h15) → Lisboa-Oriente (17h56).
Temperaturas extremas colocam pressão na operação ferroviária
Segundo a empresa, as temperaturas excecionalmente elevadas representam um desafio adicional para a operação ferroviária e para o funcionamento dos sistemas de climatização dos comboios.
Como medida de mitigação, a CP explica que os comboios parqueados permanecem, sempre que possível, ligados, com as cortinas e portas fechadas, para preservar condições térmicas mais favoráveis antes do início das viagens.
Além do cancelamento de algumas circulações, a transportadora reforçou o acompanhamento técnico dos comboios considerados mais críticos e intensificou a monitorização dos equipamentos de ar condicionado.
"Esta medida preventiva visa reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração durante a viagem, protegendo o conforto e o bem-estar dos clientes e dos trabalhadores", sublinha a empresa.
Venda de lugares limitada e reforço de água nas estações
A CP anunciou ainda outras medidas para minimizar o impacto da vaga de calor, entre as quais:
bloqueio da venda de lugares em algumas circulações e horários considerados mais críticos;
reforço da informação aos passageiros através dos canais habituais;
recomendação para evitar viagens durante os períodos de maior calor, sempre que possível;
reforço da disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede ferroviária.
Bilhetes podem ser trocados ou reembolsados
A empresa garante que os passageiros afetados pelos cancelamentos estão a ser contactados pelos canais habituais.
Os clientes podem solicitar a troca ou o reembolso integral do bilhete, sem qualquer custo adicional.
A CP acrescenta que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas em articulação com as entidades competentes, podendo ajustar novamente a oferta ferroviária caso a situação se mantenha.
Governo mantém situação de alerta até segunda-feira
Recorde-se que o Governo decretou a situação de alerta em todo o território continental devido ao agravamento do risco de incêndios rurais provocado pela onda de calor.
A medida entrou em vigor às 00h00 desta sexta-feira, 3 de julho, e prolonga-se até às 23h59 de segunda-feira, 6 de julho, prevendo um conjunto de medidas excecionais de prevenção e resposta às condições meteorológicas extremas.