Oito anos depois, Alfama volta a ser a rainha das Marchas Populares de Lisboa

As 20 marchas em concurso já tinham desfilado sob o tema "Somos Lisboa. Somos Europa" no Meo Arena no final de maio.

A noite por que tantos marchantes anseiam já passou e foi Alfama, marcha apadrinhada pela cantora Aurea e pelo alfaiate Paulo Battista, que levou a melhor este ano.

"Oito anos depois, a Marcha de Alfama volta a vencer o concurso das Marchas Populares de Lisboa, com o tema 'Os santos devem estar loucos', que retrata o contraste entre a tradição da marcha e as mudanças sentidas no bairro", pode ler-se no comunicado da Empresa de Gestão de Equipamento e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização. Em segundo e terceiro lugar ficou Alcântara (vencedora do ano passado em ex-aequo com o Bairro Alto) e Madragoa, respetivamente.

Os restantes lugares ficaram assim distribuídos:

4.º: Graça

5.º: Bairro Alto

6.º: Beato e Bica (ex-aequo)

8.º: Carnide e Olivais (ex-aequo)

10.º: Mouraria

11.º: Alto do Pina

12.º: Marvila e Penha de França (ex-aequo)

14.º: Benfica

15.º: São Vicente

16.º: São Domingos de Benfica

17.º: Bela Flor Campolide

18.º: Bairro da Boavista e Castelo (ex-aequo)

20.º: Ajuda

O comunicado informa ainda que Alfama e Madragoa ganharam a categoria de Melhor Coreografia, Alcântara a de Melhor Cenografia e Melhor Figurino, este último em conjunto com a Marcha da Bica, e Alcântara, Alfama, Graca e Olivais venceram a categoria de Melhor Letra.

O prémio de Melhor Musicalidade foi para as Marchas do Alto do Pina e Alfama e a melhor composição para Alfama ("Os Santos devem estar loucos"), Graca ("Na Graça o 13 é sorte" e Alcântara ("À moda de Alcântara").

O Melhor Desfile na Avenida foi para a vencedora Marcha de Alfama.

As 20 marchas em concurso já tinham desfilado sob o tema "Somos Lisboa. Somos Europa" no Meo Arena no final de maio.

Durante o mês de junho, as Festas de Lisboa terão mais de 40 iniciativas espalhadas pela cidade, como concertos, cinema ao ar livre, exposições e festivais multiculturais. O encerramento acontece no dia 26 de junho, nos Jardins da Torre de Belém, com um concerto de Matias Damásio, Rita guerra, Ivandro e Héber Marques.