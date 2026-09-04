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Oficial de ligação em Paris mais 1 mês

Magina da Silva vai ficar mais um mês na capital francesa, para onde seguirá o seu sucessor na PSP.
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Oficial de ligação em Paris mais 1 mês

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O ex-diretor nacional da PSP, Magina da Silva, foi ‘obrigado’ a prolongar, por um mês, pelo menos, a sua função de oficial de ligação na embaixada de Paris, devido à necessidade de ‘esperar’ pelo seu sucessor.

Segundo o SOL apurou, Luís Carrilho, atual diretor nacional da PSP, que só em maio próximo cumpriria os seus três anos de mandato, deverá ser exonerado do cargo, seguindo depois para Paris, onde irá desempenhar o cargo de oficial de ligação - que tem como funções, entre outras, colaborar com as forças de segurança do país onde está, nomeadamente nos eventos desportivos, ajudar o embaixador no que diz respeito à segurança, além de partilhar as suas informações com a tutela, não dependendo do embaixador.

Contactada pelo SOL, a PSP remeteu a pergunta para o «Ministério da Administração Interna, uma vez que os Oficiais de Ligação MAI dependem funcionalmente da Secretaria-Geral do MAI». Já o gabinete do ministro explica que, «tal como sucedeu com o Oficial de Ligação do MAI em São Tomé e Príncipe, Coronel Albino Tavares, que teve a sua comissão de serviço prolongada o Superintendente-Chefe Manuel Magina da Silva foi também autorizado a permanecer neste posto até dia 31 de outubro de 2026, sem prejuízo de eventual antecipação do seu termo, por conveniência de serviço». O MAI esclarece também «que ainda não foi nomeado o novo Oficial de Ligação para o Brasil», para onde deverá seguir o ainda comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Ribeiro Veloso.

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