sexta-feira, 07 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Óculos gratuitos para ver o eclipse solar de 12 de agosto já estão novamente disponíveis

Há boas notícias para quem ainda não conseguiu garantir a proteção necessária para o ver o eclipse. Foi realizado um reforço de stock e já é novamente possível reservar gratuitamente os óculos para assistir ao fenómeno de uma geração: pode fazê-lo através do site do Club da Visão.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Óculos gratuitos para ver o eclipse solar de 12 de agosto já estão novamente disponíveis
Dreamstime

Cápsulas de café passam a ter novas regras na União Europeia. Saiba o que muda para si

Relacionados

Eclipse solar de 12 agosto deverá reduzir produção fotovoltaica na Península Ibérica

O alerta foi lançado pelo operador da rede elétrica espanhola, que está a preparar uma operação especial para compensar a diminuição de eletricidade proveniente dos painéis solares durante o fenómeno astronómico.
Eclipse solar de 12 agosto deverá reduzir produção fotovoltaica na Península Ibérica

Sem óculos gratuitos para o eclipse? Estes são os cuidados essenciais para ver o eclipse em segurança

Os óculos gratuitos para o eclipse solar de 12 de agosto voltaram a esgotar. Ainda assim, há cuidados essenciais que deve seguir para observar o fenómeno em segurança e evitar danos na visão ou nos equipamentos eletrónicos.
Sem óculos gratuitos para o eclipse? Estes são os cuidados essenciais para ver o eclipse em segurança

O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

Mais de um século depois, Portugal volta a preparar-se para um eclipse total do Sol. O fenómeno acontece a 12 de agosto e promete transformar o dia em noite durante breves segundos em parte do território nacional. O último eclipse total visível em Portugal continental ocorreu em 1912 e o próximo só deverá repetir-se em 2144.
O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

Nos últimos dias, muitos portugueses procuraram sem sucesso os óculos certificados para observar o eclipse solar total de 12 de agosto. O stock, num ápice, esgotou por duas vezes, refletindo o interesse crescente por um fenómeno que promete marcar uma geração.

Agora, há boas notícias para quem ainda não conseguiu garantir a proteção necessária: foi realizado um reforço de stock e já é novamente possível reservar gratuitamente os óculos de eclipse através do site do Club da Visão.

Uma nova oportunidade para quem ficou de fora

A distribuição gratuita integra a campanha promovida pelo Eclipse2026.pt em parceria com a ZEISS e a rede Club da Visão, que disponibiliza milhares de óculos certificados em mais de 600 óticas espalhadas pelo país.

Para levantar um par, é necessário efetuar um registo prévio na plataforma do Club da Visão e escolher uma das óticas aderentes, estando a entrega sujeita à disponibilidade existente em cada estabelecimento.

Além desta iniciativa, alguns Centros Ciência Viva também distribuem gratuitamente óculos certificados no âmbito das atividades relacionadas com o eclipse, embora as condições variem de centro para centro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ver o eclipse em segurança é essencial

Os especialistas alertam que observar diretamente o Sol sem proteção adequada pode provocar lesões irreversíveis na retina, muitas vezes sem causar dor imediata.

Por esse motivo, apenas devem ser utilizados óculos certificados, em conformidade com a norma EN ISO 12312-2, que garantem a filtragem da radiação solar. Óculos de sol convencionais, radiografias, vidros fumados ou outros métodos improvisados não oferecem qualquer proteção eficaz.

Antes da utilização, recomenda-se verificar se os óculos não apresentam riscos, furos ou outros danos que possam comprometer a segurança durante a observação.

Temas

Club da Visão
Óculos eclipse
Eclipse
Reserva gratuita
Segurança ocular

Leia também

Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

A pressão política em torno do ministro da Administração Interna continua a aumentar. Depois de ter sido anunciada uma auditoria à Polícia Judiciária, os socialistas consideram que a situação ultrapassou "o limite do admissível" e pedem uma intervenção do primeiro-ministro.
Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

O incidente ocorreu durante uma operação de manutenção no sistema de tratamento da água do Mariparque, em Vieira de Leiria.
Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

A Relação de Coimbra reconheceu que o trabalho doméstico e os cuidados prestados à filha do casal tiveram um valor económico e condenou um homem a indemnizar a ex-mulher. No acórdão, os juízes recordam ainda que a mulher abandonou a casa depois de ter sido responsabilizada pelo ex-marido pela morte da filha de ambos.
Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

Mais vistos

Destaques