Óculos gratuitos para ver o eclipse solar de 12 de agosto já estão novamente disponíveis

Há boas notícias para quem ainda não conseguiu garantir a proteção necessária para o ver o eclipse. Foi realizado um reforço de stock e já é novamente possível reservar gratuitamente os óculos para assistir ao fenómeno de uma geração: pode fazê-lo através do site do Club da Visão.

Nos últimos dias, muitos portugueses procuraram sem sucesso os óculos certificados para observar o eclipse solar total de 12 de agosto. O stock, num ápice, esgotou por duas vezes, refletindo o interesse crescente por um fenómeno que promete marcar uma geração.

Agora, há boas notícias para quem ainda não conseguiu garantir a proteção necessária: foi realizado um reforço de stock e já é novamente possível reservar gratuitamente os óculos de eclipse através do site do Club da Visão.

Uma nova oportunidade para quem ficou de fora

A distribuição gratuita integra a campanha promovida pelo Eclipse2026.pt em parceria com a ZEISS e a rede Club da Visão, que disponibiliza milhares de óculos certificados em mais de 600 óticas espalhadas pelo país.

Para levantar um par, é necessário efetuar um registo prévio na plataforma do Club da Visão e escolher uma das óticas aderentes, estando a entrega sujeita à disponibilidade existente em cada estabelecimento.

Além desta iniciativa, alguns Centros Ciência Viva também distribuem gratuitamente óculos certificados no âmbito das atividades relacionadas com o eclipse, embora as condições variem de centro para centro.

Ver o eclipse em segurança é essencial

Os especialistas alertam que observar diretamente o Sol sem proteção adequada pode provocar lesões irreversíveis na retina, muitas vezes sem causar dor imediata.

Por esse motivo, apenas devem ser utilizados óculos certificados, em conformidade com a norma EN ISO 12312-2, que garantem a filtragem da radiação solar. Óculos de sol convencionais, radiografias, vidros fumados ou outros métodos improvisados não oferecem qualquer proteção eficaz.

Antes da utilização, recomenda-se verificar se os óculos não apresentam riscos, furos ou outros danos que possam comprometer a segurança durante a observação.