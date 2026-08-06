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O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?

Para além do verde, do amarelo e do vermelho, existe uma sinalização bem menos conhecida nas praias portuguesas. Raramente é vista, mas quando aparece merece toda a atenção dos banhistas.
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Em Portugal, todas as praias concessionadas seguem um sistema oficial de bandeiras, regulado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que permite informar de forma rápida sobre o nível de segurança e as condições do mar. Entre as cores mais familiares (verde, amarela e vermelha), existe uma bandeira roxa que pouca gente sabe reconhecer.

O que significa a bandeira roxa

Esta sinalização alerta para a presença de organismos marinhos potencialmente perigosos, como alforrecas, medusas ou caravelas-portuguesas. Ao contrário da bandeira vermelha, não proíbe automaticamente os banhos, mas pede prudência redobrada antes de entrar na água. Consoante a praia, o alerta pode ainda surgir sob a forma de uma bandeira branca com o símbolo de uma medusa, já que a sinalização não é totalmente uniforme em todo o país.

Perante este aviso, a recomendação mais segura é:

  • Confirmar junto do nadador-salvador a extensão e a gravidade do risco antes de entrar na água.

  • Evitar o banho caso esteja acompanhado de crianças ou tenha historial de reações alérgicas a picadas de medusas.

  • Nunca tocar em organismos gelatinosos arrojados na areia, mesmo que pareçam mortos, já que os tentáculos podem continuar ativos.

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Onde já foi sinalizada em Portugal

Este tipo de alerta não é frequente, mas já aconteceu em várias zonas do país. Em março de 2026, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou para um número pouco habitual de caravelas-portuguesas a dar à costa, com avistamentos que se estenderam da praia do Magoito, em Sintra, até à praia da Terra Estreita, em Tavira, chegando a registar-se mais de 50 exemplares numa única praia. A espécie, que pode ter tentáculos com vários metros de comprimento, é considerada a mais perigosa entre os organismos gelatinosos que ocorrem na costa portuguesa.

Este tipo de ocorrência tende a ser mais comum nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, onde a caravela-portuguesa surge com maior regularidade, mas episódios semelhantes já levaram, no passado, ao reforço da vigilância em praias do continente, como na Costa de Caparica.

Se for picado

A recomendação, em caso de contacto com uma alforreca, medusa ou caravela-portuguesa, é lavar a zona afetada com água do mar, sem nunca esfregar a pele. Os tentáculos que fiquem presos devem ser retirados com cuidado, sem contacto direto com as mãos, e deve procurar-se assistência médica sempre que surjam sintomas mais graves.

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