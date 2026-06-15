O momento em que um jovem cai para dentro da Fonte Luminosa em Lisboa e precisa de ser resgatado pelos bombeiros (vídeo)

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Um jovem de 25 anos ficou ferido este domingo depois de cair para dentro da Fonte Luminosa da Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa.
O incidente, que foi registado em vídeo, partilhado na conta de Facebook de Os Vizinhos do Areeiro obrigou à intervenção dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, que retiraram o homem do interior da fonte. A vítima foi depois transportada para o Hospital de São José.
O jovem terá acusado álcool no sangue após a queda, segundo o Correio da Manhã.
Queda aconteceu durante a tarde na Fonte Luminosa da Alameda
O alerta foi dado durante a tarde de domingo, depois de o jovem ter caído para o interior da Fonte Luminosa, um dos elementos mais conhecidos da Alameda Dom Afonso Henriques.
A vítima ficou ferida na sequência da queda e precisou da ajuda dos meios de socorro para ser retirada do local.
Bombeiros mobilizaram vários meios para retirar o jovem
Para a ocorrência foram mobilizados dez operacionais do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por três viaturas.
O INEM esteve também presente com cinco elementos e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).
Depois de assistido no local, o jovem foi encaminhado para o Hospital de São José, em Lisboa.
Fonte Luminosa é um dos símbolos da Alameda
A Fonte Luminosa da Alameda Dom Afonso Henriques foi inaugurada em 1948 e tornou-se um dos pontos mais reconhecidos daquela zona da capital.