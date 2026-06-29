O fim de uma era para quem compra na Shein, Temu e AliExpress: o que muda já esta quarta-feira

Milhões de portugueses compram na Shein, na Temu e no AliExpress. A partir de quarta-feira, todos eles vão pagar mais. O que muda, quanto custa e o que os CTT estão a avisar.

Quem compra habitualmente na Shein, na Temu ou no AliExpress vai deparar-se com uma mudança significativa a partir desta quarta-feira, 1 de julho de 2026. As regras aduaneiras aplicadas às encomendas de países fora da União Europeia mudam e o impacto vai ser sentido diretamente no bolso.

O que muda exatamente a 1 de julho?

Até agora, as encomendas provenientes de países extracomunitários com valor inferior a 150 euros estavam isentas de direitos aduaneiros. Essa isenção termina esta quarta-feira. A partir dessa data, passa a ser aplicada uma taxa fixa de três euros por cada categoria de produto que conste na encomenda, além das restantes obrigações fiscais já em vigor.

A medida é transitória e foi desenhada pela Comissão Europeia para responder ao crescimento massivo das importações de baixo valor provenientes de plataformas de comércio eletrónico, sobretudo asiáticas.

Qual é a dimensão do problema que esta regra pretende resolver?

Os números explicam a urgência da medida. Segundo a Comissão Europeia, em 2024 entraram na União Europeia cerca de 4,6 mil milhões de encomendas de baixo valor. Desse total, aproximadamente 91% tiveram origem na China. Bruxelas considera que a isenção existente criava uma concorrência desigual em relação aos comerciantes europeus e dificultava o controlo aduaneiro.

As plataformas chinesas são as principais visadas por esta alteração, uma vez que representam a esmagadora maioria das pequenas encomendas que chegam diariamente à Europa.

Os CTT já estão a alertar. Porquê?

Os CTT estão a avisar os consumidores portugueses para esta mudança e a situação já se faz sentir antes da entrada em vigor das novas regras. O aumento do volume de encomendas nos últimos dias, com muitos consumidores a tentar antecipar compras antes da aplicação das taxas, está a criar constrangimentos no processo de desalfandegamento.

A recomendação da empresa é clara: quem tenha encomendas já em processo de desalfandegamento deve concluir o procedimento antes desta quarta-feira para evitar custos adicionais.

O preço que se vê no site já inclui estas taxas?

Não necessariamente. Os CTT aconselham os consumidores a verificar, antes de finalizar qualquer compra, se o valor apresentado pela plataforma já inclui todos os encargos aduaneiros. Caso contrário, o custo final pode ser superior ao esperado no momento da encomenda.

Quem é afetado por estas novas regras?

Qualquer pessoa que faça compras em plataformas de comércio eletrónico sediadas fora da União Europeia e cujas encomendas tenham valor inferior a 150 euros. Até agora, essa era precisamente a faixa que ficava isenta. A partir de quarta-feira, deixa de o ser.