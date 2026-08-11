O eclipse solar de 12 de agosto pode assustar os animais de companhia? Saiba como agir

A mudança repentina da luz não passa necessariamente despercebida aos animais e pode provocar algumas alterações no seu comportamento... embora nem todos reajam da mesma forma.

O eclipse solar total de 12 de agosto vai transformar o céu em várias regiões do hemisfério norte. Em Portugal, o fenómeno será visível de forma parcial na maior parte do território, enquanto uma pequena zona no extremo noroeste do país ficará dentro da faixa de totalidade.

A alteração repentina da luminosidade não passa necessariamente despercebida aos animais. Durante eclipses anteriores foram documentadas mudanças no comportamento de várias espécies, sobretudo porque a diminuição da luz pode ser interpretada como a chegada do crepúsculo.

Mas isso significa que cães e gatos vão ficar assustados? Não necessariamente.

Os especialistas alertam que não há evidência de que um eclipse solar seja, por si só, uma situação perigosa ou particularmente traumática para a maioria dos animais domésticos. Ainda assim, alguns podem reagir à mudança invulgar do ambiente, sobretudo se houver outras alterações ao mesmo tempo.

Porque é que os animais podem estranhar o eclipse?

A principal mudança provocada por um eclipse solar é a alteração da quantidade de luz disponível.

À medida que a Lua passa diante do Sol, o ambiente começa a escurecer, a temperatura pode sofrer pequenas alterações e alguns sons e comportamentos da fauna podem mudar.

A NASA explica que, durante um eclipse total, aves, insetos e outros animais podem comportar-se como se estivesse a chegar a noite. Há relatos de aves que deixam de cantar e de insetos que começam a apresentar comportamentos normalmente associados ao período noturno.

Os investigadores ainda estão a tentar perceber completamente de que forma diferentes espécies respondem a estes fenómenos. A própria NASA mantém o projeto Eclipse Soundscapes, dedicado ao estudo das alterações comportamentais e acústicas dos animais durante eclipses.

No caso dos animais domésticos, porém, a reação pode ser muito mais discreta.

Cães e gatos podem ficar mais inquietos

Alguns cães podem apresentar alterações temporárias de comportamento durante um eclipse: podem procurar os donos, ficar mais inquietos, esconder-se ou simplesmente interromper uma atividade que estavam a realizar. Outros animais podem não demonstrar qualquer alteração.

Nos gatos, uma mudança na luminosidade pode igualmente levar a uma alteração momentânea da atividade, sobretudo porque estes animais têm padrões comportamentais muito influenciados pelo ciclo de luz e escuridão.

Os animais de companhia podem apresentar comportamentos diferentes durante um eclipse precisamente porque estão habituados a associar a luz do dia a determinados períodos de atividade.

Isto não significa, contudo, que exista uma reação universal.

Alguns animais podem reagir. Outros podem simplesmente continuar a dormir.

O maior risco pode estar nos próprios donos

Há uma questão que pode ser mais importante do que o eclipse em si: a alteração da rotina dos animais.

Um eclipse solar é um acontecimento raro e pode levar muitas pessoas a deslocarem-se, organizarem convívios, juntarem-se em grupos ou passarem mais tempo no exterior.

Para um cão ou gato, uma casa cheia de pessoas, uma viagem de carro, ruído invulgar ou uma mudança repentina da rotina pode ser muito mais stressante do que a redução da luz provocada pelo eclipse.

Deve deixar o cão ou gato dentro de casa?

Se o animal estiver normalmente dentro de casa, não há necessidade de alterar radicalmente a rotina por causa do eclipse.

Manter o ambiente habitual, com acesso à água, comida, cama e aos espaços onde o animal normalmente descansa, pode ajudar a evitar stress desnecessário.

Se o animal mostrar sinais de ansiedade, pode ser útil deixá-lo num espaço tranquilo, afastado de grandes concentrações de pessoas ou de ruído.

Para cães que estejam habituados a passear durante o período do eclipse, os donos podem manter a rotina, desde que estejam atentos ao ambiente e às recomendações de segurança.

E os óculos especiais? Os animais precisam?

Esta é uma das dúvidas mais comuns entre os donos.

A recomendação mais segura é não tentar colocar óculos de eclipse num cão ou num gato nem obrigá-los a olhar para o Sol.

Observar diretamente o Sol durante as fases parciais de um eclipse sem proteção adequada pode provocar lesões oculares graves. Esta regra aplica-se aos seres humanos. Os animais não têm normalmente o mesmo comportamento que uma pessoa que decide fixar o olhar no Sol para observar o fenómeno. Ainda assim, um animal curioso pode olhar na direção do céu, pelo que a melhor opção é não incentivar esse comportamento.

Recorde-se que não é necessário tentar mostrar o eclipse ao animal.

Como ajudar um animal que fique assustado?

Se o cão ou gato demonstrar sinais de desconforto, a recomendação passa sobretudo por manter o ambiente familiar e tranquilo.

O dono deve:

manter a rotina habitual tanto quanto possível;

evitar levar o animal para locais muito cheios ou ruidosos;

garantir que existe um espaço onde possa esconder-se ou descansar;

disponibilizar água e os seus objetos habituais;

evitar mudanças bruscas no ambiente;

não obrigar o animal a aproximar-se das janelas ou a observar o eclipse;

manter portas, janelas e portões devidamente fechados se existir risco de fuga.

No caso dos cães, sinais como andar de um lado para o outro, ofegar excessivamente, ladrar mais do que o habitual, esconder-se ou tentar fugir podem indicar stress.

E depois de o eclipse terminar?

Na maioria dos casos, qualquer alteração comportamental deverá ser temporária.

À medida que a luminosidade regressa ao normal, o ambiente volta progressivamente às condições habituais.

A melhor estratégia é permitir que o animal retome a sua rotina sem lhe atribuir comportamentos humanos ou assumir que está necessariamente traumatizado pelo fenómeno.