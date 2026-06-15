segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Nuno Homem de Sá condenado por violência doméstica a três anos de prisão com pena suspensa

A decisão foi conhecida esta segunda-feira após a leitura da sentença no tribunal de Torres Vedras.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Nuno Homem de Sá condenado por violência doméstica a três anos de prisão com pena suspensa

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Relacionados

"Justiça vai ser feita e é para isso que eu aqui estou". Começa hoje o julgamento de Nuno Homem de Sá por violência doméstica

Frederica Lima prestou depoimentos na ausência de Nuno Homem de Sá a pedido do Ministério Público. O advogado do ator diz que este "nunca lhe tocou com um dedo".
"Justiça vai ser feita e é para isso que eu aqui estou". Começa hoje o julgamento de Nuno Homem de Sá por violência doméstica

O ator Nuno Homem de Sá foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, pelo crime de violência doméstica, no âmbito de um processo relacionado com a sua ex-companheira Frederica Lima.

A decisão foi conhecida esta segunda-feira após a leitura da sentença no tribunal de Torres Vedras, encerrando um processo que decorreu ao longo dos últimos meses e que envolveu várias acusações de violência física e psicológica no contexto de relação amorosa.

O ator de 64 anos terá ainda de pagar uma indemnização de três mil euros a Frederica Lima e fica sujeito à frequência obrigatória de programas para autocontrolo e relações de intimidade. Fica também sujeito ao uso de uma pulseira de afastamento durante seis meses e está proibido de contactar a vítima.

Contudo, terá sido absolvido da acusação de violação de domicílio.

Durante a leitura do acórdão foram referidas várias mensagens que Frederica Lima enviou ao arguido, onde se demonstrava "farta de ser maltratada e desrespeitada".

Temas

Nuno Homem de Sá
Crime
Prisão
Violência
Vítima

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques