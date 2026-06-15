Nuno Homem de Sá condenado por violência doméstica a três anos de prisão com pena suspensa

A decisão foi conhecida esta segunda-feira após a leitura da sentença no tribunal de Torres Vedras.

O ator Nuno Homem de Sá foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, pelo crime de violência doméstica, no âmbito de um processo relacionado com a sua ex-companheira Frederica Lima.

A decisão foi conhecida esta segunda-feira após a leitura da sentença no tribunal de Torres Vedras, encerrando um processo que decorreu ao longo dos últimos meses e que envolveu várias acusações de violência física e psicológica no contexto de relação amorosa.

O ator de 64 anos terá ainda de pagar uma indemnização de três mil euros a Frederica Lima e fica sujeito à frequência obrigatória de programas para autocontrolo e relações de intimidade. Fica também sujeito ao uso de uma pulseira de afastamento durante seis meses e está proibido de contactar a vítima.

Contudo, terá sido absolvido da acusação de violação de domicílio.

Durante a leitura do acórdão foram referidas várias mensagens que Frederica Lima enviou ao arguido, onde se demonstrava "farta de ser maltratada e desrespeitada".