Número de pessoas sem-abrigo aumenta na Europa. Já são 1,4 milhões

Há 1,4 milhões de pessoas sem-abrigo na União Europeia e no Reino Unido, segundo um relatório europeu. Pelo menos 170 mil são idosos. O aumento do custo da habitação e o envelhecimento da população agravam uma crise que continua sem resposta suficiente.

O número de pessoas sem-abrigo está a aumentar na Europa, com uma estimativa de 1,4 milhões de pessoas nesta situação na União Europeia e no Reino Unido.

O alerta consta da 11.ª edição do relatório anual sobre habitação precária na Europa, apresentado esta terça-feira, em Paris, pela Fondation pour le Logement e pela FEANTSA (Federação Europeia de Organizações Nacionais que Trabalham com Pessoas Sem-Abrigo).

A estimativa mais recente, referente a 2024, apontava para 1,3 milhões de pessoas sem-abrigo na região. Os novos dados representam, assim, um agravamento do fenómeno e um afastamento entre a realidade e os compromissos políticos assumidos a nível europeu.

"Cinco anos depois da Declaração de Lisboa, o desafio já não é o reconhecimento [do problema], mas transformar esse reconhecimento em ação", defenderam os responsáveis pelo estudo.

Irlanda regista aumento de 367%

A situação está a agravar-se nos países para os quais existem dados comparáveis.

Um dos casos mais expressivos é o da Irlanda, onde o número de pessoas sem residência fixa aumentou 367% entre 2014 e 2026.

Ao mesmo tempo, as organizações alertam que as respostas existentes são insuficientes. O número de pessoas sem-abrigo cresce enquanto a capacidade de acolhimento disponível não acompanha as necessidades.

Manuel Domergue, diretor dos estudos da Fondation pour le Logement, defende que, apesar de as políticas de habitação serem sobretudo da responsabilidade dos Estados, a União Europeia dispõe de margem para intervir.

O relatório aponta ainda o impacto de políticas de austeridade, dando como exemplo a Finlândia, onde cortes nos sistemas de assistência e nas organizações não governamentais contribuíram para agravar as dificuldades.

Para os autores, este exemplo demonstra também que a evolução do fenómeno não é inevitável e pode ser revertida através de políticas adequadas.

Crise da habitação também atinge os mais velhos

O relatório chama particularmente a atenção para uma dimensão menos visível da crise: o aumento do número de idosos sem-abrigo.

A estimativa aponta para pelo menos 170 mil pessoas idosas sem teto na União Europeia e no Reino Unido.

Apenas 13 dos 23 países analisados com dados comparáveis apresentam informação discriminada por idade, pelo que o número real poderá ser superior.

O problema resulta da conjugação de duas tendências: o aumento do custo da habitação e o envelhecimento da população europeia.

As organizações alertam que a ideia de que os idosos estão, em geral, protegidos face à crise habitacional pode esconder situações de grande vulnerabilidade.

Entre os grupos mais expostos estão idosos sem-abrigo, inquilinos do mercado privado com rendimentos insuficientes e proprietários com baixos rendimentos que vivem em habitações degradadas e não têm capacidade financeira para as reparar ou mudar de casa.

Europa Central e de Leste tem mais idosos sem-abrigo

Os dados mostram diferenças significativas entre os países europeus.

Na Irlanda, a taxa de pessoas idosas sem-abrigo é de 1,6%, enquanto na Polónia chega aos 32,5% e na Hungria aos 44%.

De acordo com o relatório, na Europa Central e de Leste, a situação crónica de sem-abrigo afeta mais frequentemente pessoas idosas, que têm menos possibilidades de sair da situação de vulnerabilidade.

Na Europa Ocidental, pelo contrário, o perfil das pessoas sem residência fixa tende a ser mais jovem e inclui uma maior proporção de migrantes. Nestes países, a situação de sem-abrigo tende também a prolongar-se durante períodos mais curtos.

Falta de respostas agrava vulnerabilidade

A situação torna-se particularmente complexa entre os idosos devido à perda progressiva de autonomia e aos problemas de saúde associados ao envelhecimento.

Os sistemas de alojamento temporário e de assistência social nem sempre estão preparados para responder a estas necessidades.

As políticas dirigidas à população idosa raramente integram a dimensão da habitação, alertam a Fondation pour le Logement e a FEANTSA.

As organizações apontam ainda as políticas migratórias mais restritivas como outro fator que pode agravar o problema, ao aumentar o número de pessoas potencialmente vulneráveis e dificultar o acesso a condições de vida adequadas.

Organizações pedem plano europeu de habitação

Perante o agravamento da situação, as duas organizações apelam às instituições europeias para adotarem novas medidas.

Entre as propostas está a criação de um plano europeu de habitação acessível e a afetação de até 5% da despesa social ao combate à situação de sem-abrigo.

O objetivo é transformar os compromissos políticos assumidos pelos países europeus em medidas concretas capazes de travar o aumento da população sem-abrigo e, em particular, proteger os grupos mais vulneráveis, incluindo os idosos.