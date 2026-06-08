segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Número de partos volta a crescer em Portugal e ultrapassa os 87 mil em 2025

Portugal registou 87.130 partos em 2025, mais 3,7% do que no ano anterior, invertendo a quebra observada em 2024. O aumento foi impulsionado sobretudo pela região Norte e pelo crescimento do número de mães estrangeiras, que já representam quase três em cada dez partos
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Número de partos volta a crescer em Portugal e ultrapassa os 87 mil em 2025

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Ministra da Saúde admite "mal entendido" após grávida em trabalho de parto ser recusada no Hospital de Faro

A grávida teve ainda de fazer uma viagem de 70 quilómetros para ser atendida no hospital de Portimão, uma vez que o bloco de partos do hospital de Faro estava encerrado.
Ministra da Saúde admite "mal entendido" após grávida em trabalho de parto ser recusada no Hospital de Faro

Partos fora dos hospitais crescem em todo o mundo

Nascimentos na rua, em casa ou em ambulâncias têm aumentado desde há pelo menos 20 anos em países desenvolvidos. Números em Portugal relativos a 2025 e 2024 mostram crescimento, mas estão abaixo do que se passou, por exemplo, em 2018
Partos fora dos hospitais crescem em todo o mundo

Perto de 65% dos partos no privado e social são realizados por cesariana

"Não obstante, o tipo de cesariana mais representativo nos estabelecimentos privados e sociais foi a cesariana programada (54,3%), enquanto nos estabelecimentos do SNS as cesarianas urgentes foram mais frequentes (65,2%)", refere a ERS.  
Perto de 65% dos partos no privado e social são realizados por cesariana

Portugal registou 87.130 partos em 2025, mais 3.071 do que em 2024, o que representa um aumento de 3,7% e marca o regresso à tendência de crescimento da natalidade observada desde 2022, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A publicação "Estatísticas dos Partos" revela que a subida interrompe a quebra registada entre 2023 e 2024 e confirma uma recuperação do número de nascimentos no país.

Um dos fatores destacados pelo INE é o aumento do peso das mães de nacionalidade estrangeira. Em 2025, estas representaram 28,8% do total de partos, acima dos 26,3% registados no ano anterior.

Entre as nacionalidades estrangeiras, o Brasil continua a assumir um papel de destaque, sendo responsável por 10,5% do total de partos ocorridos em Portugal durante o ano passado.

Segundo o INE, as mães estrangeiras concentram-se sobretudo nos municípios do Algarve e da Grande Lisboa, regiões onde a presença de população imigrante tem vindo a crescer de forma significativa nos últimos anos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Dos 87.130 partos registados em 2025, 86.869 ocorreram com mães residentes em Portugal, correspondendo a 99,7% do total. Apenas 261 partos foram de mães residentes no estrangeiro.

O crescimento dos partos verificou-se em praticamente todo o território nacional. A única exceção foi a Região Autónoma da Madeira, onde se registou uma diminuição de 3,3%.

A região Norte destacou-se como o principal motor da subida nacional, registando um aumento próximo dos 6% e contribuindo com quase metade do crescimento global dos partos em Portugal.

Também a região Centro, a Península de Setúbal e a Região Autónoma dos Açores apresentaram aumentos na ordem dos 5%.

Em termos absolutos, a região Norte concentrou 29,8% dos partos de mães residentes em Portugal, seguida da Grande Lisboa, com 25,6%. A região Centro representou 13,7%, a Península de Setúbal 9,7% e o Oeste e Vale do Tejo 7,7%.

Mudança demográfica

O relatório evidencia igualmente uma transformação demográfica que se tem acentuado ao longo das últimas duas décadas: as mulheres estão a ser mães cada vez mais tarde.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre 2003 e 2025, a proporção de partos de mães com 35 ou mais anos aumentou de 17,2% para 32%, refletindo o adiamento da maternidade por razões profissionais, económicas e sociais.

Nos partos gemelares, esta tendência é ainda mais evidente. Em 2025, 40,4% dos partos múltiplos ocorreram em mulheres com 35 ou mais anos, enquanto nos partos simples essa percentagem foi de 31,9%.

Os dados mostram também diferenças significativas na duração das gravidezes. Nos partos simples, 92,5% das gravidezes ultrapassaram as 37 semanas. Já nos partos gemelares, apenas 37,9% atingiram esse período, sendo que mais de metade ocorreu entre as 32 e as 36 semanas de gestação.

Intervenção médica

Ao nível dos cuidados de saúde, o INE assinala a crescente utilização de intervenções médicas durante o parto. Os partos distócicos — que incluem cesarianas e procedimentos instrumentais, como fórceps ou ventosa — representam há mais de uma década mais de metade dos partos realizados em hospitais.

O recurso à cesariana continua igualmente a aumentar. Em 1999, este procedimento representava 27,1% dos partos hospitalares. Em 2024, essa proporção já tinha subido para 38,6%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A quase totalidade dos partos continua a ocorrer em ambiente hospitalar. Em 2024, 98,5% dos nascimentos tiveram lugar em hospitais, enquanto cerca de 1% ocorreu no domicílio da parturiente. Os restantes registaram-se noutros locais.

Segundo o INE, 99% dos partos foram acompanhados por profissionais de saúde, nomeadamente médicos, responsáveis por 72,3% dos casos, e enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, que assistiram a 26,7% dos nascimentos.

Os dados agora divulgados mostram uma recuperação do número de partos em Portugal, embora o país continue a enfrentar desafios estruturais relacionados com o envelhecimento da população, a baixa taxa de fecundidade e a sustentabilidade demográfica a longo prazo.

Temas

Portugal
Partos
INE
Mães estrangeiras

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques