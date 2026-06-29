Número de estudantes estrangeiros no ensino superior português dispara na última década

O ensino superior em Portugal está a atrair cada vez mais estudantes internacionais. Nos cursos técnico-profissionais e nos mestrados integrados, o número de alunos estrangeiros mais do que triplicou nos últimos dez anos, revelam novos dados do portal InfoCursos

O ensino superior português registou um crescimento significativo do número de estudantes estrangeiros na última década, com destaque para os Cursos Técnico Superior Profissional (CTeSP) e para os mestrados integrados, onde a presença de alunos internacionais mais do que triplicou. Os dados constam da mais recente atualização do portal InfoCursos, gerido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), e foram divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Segundo a informação disponibilizada, a presença de estudantes de nacionalidade não portuguesa aumentou em todas as ofertas formativas entre os anos letivos de 2015/2016 e 2024/2025.

Cursos técnico-profissionais registam maior crescimento

Nos Cursos Técnico Superior Profissional (CTeSP), a percentagem de estudantes estrangeiros passou de 4,9% para 18,7% ao longo da última década, refletindo o crescente interesse internacional por este tipo de formação.

Nos mestrados integrados, a evolução foi igualmente expressiva: os alunos internacionais representavam 5,5% dos inscritos em 2015/2016 e passaram a 18,4% no último ano letivo.

Já nos mestrados de 2.º ciclo, os estudantes estrangeiros passaram de 18% para 26,2%, consolidando este nível de ensino como o que concentra a maior proporção de alunos internacionais.

Nas licenciaturas, o crescimento foi mais moderado, mas igualmente consistente, passando de 8,8% para 13,5% dos estudantes inscritos.

Maioria frequenta cursos completos em Portugal

Os dados divulgados pelo Ministério da Educação mostram ainda que a maioria dos estudantes estrangeiros inscritos nas instituições portuguesas frequenta cursos completos e não está apenas em Portugal ao abrigo de programas de mobilidade académica, como o Erasmus, ou de intercâmbios temporários.

Este indicador confirma a crescente atratividade internacional do sistema de ensino superior português como destino para formação académica de longa duração.

Mais alunos entram no curso que pretendem

A atualização do InfoCursos revela também uma evolução positiva no acesso ao ensino superior.

Nos últimos quatro anos aumentou o número de estudantes que conseguiu ingressar na licenciatura que tinha indicado como primeira opção no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Ao mesmo tempo, diminuiu o número de alunos que optam por mudar de curso após a matrícula.

No ensino superior público, a percentagem de estudantes que solicitaram transferência caiu de 6,4% em 2015/2016 para 4,8% em 2024/2025, interrompendo apenas esta tendência no ano letivo de 2020/2021, quando se verificou um ligeiro aumento.

Portal disponibiliza informação sobre mais de seis mil cursos

O InfoCursos disponibiliza agora informação atualizada sobre 6.319 cursos, reunindo indicadores considerados úteis para quem pretende candidatar-se ao ensino superior.

Entre os dados disponíveis encontram-se o número de alunos inscritos nos últimos cinco anos, a idade média dos estudantes, as taxas de conclusão, a situação académica dos alunos após o ingresso e a percentagem de recém-diplomados inscritos nos serviços de emprego.

As candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o próximo ano letivo decorrem entre 20 de julho e 6 de agosto.