Novos radares de velocidade média na A5

O Governo, quando tiver dinheiro, irá introduzir nas estradas portuguesas mais 12 radares de velocidade média. Um dos locais que já está definido é a autoestrada que liga Lisboa a Cascais, a A5. Segundo o SOL apurou, os dois radares de velocidade média - que registam a passagem de um automóvel entre dois pontos, fazendo depois a média que o condutor levou a percorrer esse espaço - serão colocados nos dois sentidos. Para que tal aconteça, o Governo terá de concluir um concurso internacional e escolher a melhor oferta, que envolverá alguns milhões de euros. «Não é tão complicado como a história da compra das bodycams, mas também não é fácil, porque quem perder pode impugnar o concurso. Mas, primeiro, o Governo terá de arranjar o dinheiro», explica fonte policial.

O ministro da Administração Interna quer alargar os radares de velocidade média a mais dez estradas portuguesas, perfazendo 12 no total. E aqui, fonte conhecedora do projeto, dá o exemplo da Ponte Vasco da Gama. «Desde que foram introduzidos os radares de velocidade média nunca mais houve um acidente mortal. Na A5 também há zonas muito perigosas e parece lógico que o Governo as mande instalar. Outra coisa totalmente diferente é a caça à multa em locais com três faixas de rodagem onde não se pode andar a mais de 50 quilómetros por hora». A mesma fonte fala de outro caso de sucesso: «Na A29, num trajeto de dez quilómetros, há três radares de velocidade média e têm contribuído para a diminuição da sinistralidade».