Novo sismo ao largo de Faro registado esta quinta-feira de manhã

Abalo de magnitude 3,2 teve epicentro a cerca de 45 quilómetros de Faro. Até ao momento, não há registo de que tenha sido sentido pela população.

Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado na manhã desta quinta-feira ao largo da costa algarvia, com epicentro localizado a cerca de 45 quilómetros a sul-sudoeste de Faro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 08h06 e, até ao momento, não há indicação de que tenha sido sentido pela população nem foram reportados danos.

Segundo sismo no Algarve em menos de uma semana

O novo abalo acontece poucos dias depois de outro sismo ter sido sentido na região. No passado dia 28 de junho, um sismo de magnitude 4,1 foi sentido nos concelhos de Lagos e Portimão, levando vários habitantes a relatarem o fenómeno.

Apesar da proximidade temporal entre os dois eventos, o sismo desta quinta-feira foi de menor magnitude e, para já, não há registo de impactos ou ocorrências associadas.