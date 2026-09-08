Novo hidrogel pode libertar quimioterapia diretamente nos tumores durante semanas

Investigadores do Vall d’Hebron desenvolveram um hidrogel injetável à base de celulose e quitosano que permite libertar quimioterapia de forma localizada e sustentada. Em estudos pré-clínicos, o sistema demonstrou atividade contra modelos de cancro do ovário e glioblastoma.

Investigadores do Vall d’Hebron Instituto de Investigação (VHIR), em Barcelona, desenvolveram um novo hidrogel injetável à base de componentes naturais que permite libertar quimioterapia de forma localizada e sustentada em tumores sólidos.

O sistema demonstrou atividade antitumoral em modelos pré-clínicos de cancro do ovário e glioblastoma e poderá funcionar como um depósito local para administrar medicamentos diretamente na zona do tumor.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Carbohydrate Polymer Technologies and Applications.

Hidrogel é feito com celulose e quitosano

A equipa desenvolveu um hidrogel macio e injetável elaborado com celulose e quitosano, dois polímeros de origem natural.

De acordo com o VHIR, a combinação apresenta elevada biocompatibilidade e poderá, no futuro, contribuir para reduzir a toxicidade sistémica associada à quimioterapia convencional.

O objetivo dos investigadores foi criar uma plataforma natural e sustentável capaz de administrar o tratamento diretamente no tumor e prolongar a libertação do fármaco durante dias ou semanas.

"Queríamos desenvolver uma plataforma completamente natural e sustentável" que permitisse manter a libertação do tratamento durante períodos prolongados, explicou Diana Fernandes, investigadora principal do estudo.

A estratégia pretende concentrar a ação do medicamento na zona a tratar e, potencialmente, limitar a exposição dos tecidos saudáveis ao fármaco.

Sistema libertou 70% do medicamento em 14 dias

Para testar a tecnologia, os investigadores utilizaram docetaxel, um fármaco de elevada potência utilizado no tratamento de vários tipos de cancro, mas que apresenta baixa solubilidade em água.

Para ultrapassar essa limitação, o medicamento foi encapsulado em pequenas estruturas denominadas micelas poliméricas, com cerca de 72 nanómetros de diâmetro.

As micelas foram posteriormente incorporadas no hidrogel, formando um sistema concebido para libertar o medicamento de forma gradual.

Nos testes realizados, cerca de 70% do docetaxel foi libertado ao longo de 14 dias. O hidrogel conseguiu ainda manter a sua estrutura durante mais de três semanas em condições fisiológicas.

Antes de produzirem o sistema, os investigadores recorreram também a simulações moleculares e ferramentas de modelação computacional para estudar as interações entre os diferentes componentes e otimizar a formulação.

Micelas penetraram nos modelos de tumores

A equipa avaliou igualmente a biocompatibilidade do sistema em fibroblastos saudáveis, tendo observado que não provocava toxicidade nem stress oxidativo nas condições testadas.

Nos modelos tumorais utilizados no estudo, as micelas libertadas pelo hidrogel conseguiram penetrar profundamente nos esferoides tumorais e exercer uma atividade citotóxica sustentada.

Estes resultados sugerem que a tecnologia poderá ter potencial para funcionar como uma plataforma de administração localizada de medicamentos, embora sejam necessários estudos adicionais para determinar se os resultados obtidos em laboratório podem ser reproduzidos em organismos vivos e, posteriormente, em seres humanos.

Resultados ainda estão numa fase pré-clínica

Apesar dos resultados considerados promissores pelos investigadores, a tecnologia encontra-se ainda numa fase pré-clínica. Isto significa que não existe, nesta fase, evidência de eficácia ou segurança em doentes que permita considerar o hidrogel um tratamento disponível para o cancro.

Os investigadores do VHIR admitem, contudo, que a plataforma possa vir a ser adaptada a outros tipos de tumores sólidos e a diferentes medicamentos.

A possibilidade de libertar quimioterapia diretamente no local do tumor é uma das estratégias estudadas para tentar aumentar a concentração do tratamento na zona afetada e reduzir a exposição do restante organismo. O desenvolvimento de sistemas de administração localizada continua, por isso, a ser uma área de investigação na procura de tratamentos oncológicos mais direcionados.