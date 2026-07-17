Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral

O Wegovy era, até agora, um medicamento apenas injetável de uso semanal que contém semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic.

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira um novo comprimido destinado à perda de peso. O anúncio foi feito pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que o descreve como um “momento marcante”, alertando que isso não significa que seja agora comercializado um “milagre” para a perda de peso.

O que é o novo medicamento?

O Wegovy era, até agora, um medicamento apenas injetável de uso semanal que contém semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic.

O medicamento atua sobre os receptores no cérebro que controlam o apetite. O objetivo é aumentar a sensação de saciedade, o que diminui o desejo por comida. A farmacêutica indica que o Wegovy está indicado como um “complemento de uma dieta hipocalórica e de um aumento da atividade física”.

Quais os resultados comprovados?

A farmacêutica dinamarquesa concluiu que a toma diária de Wegovy em comprimido resulta, efetivamente, numa perda de peso de aproximadamente 17%, em comparação com 3% no grupo de quem tomou apenas um placebo. Uma em cada três pessoas registou uma perda de peso de 20% ou mais.

Quem pode tomar o comprimido?

O medicamento destina-se a adultos com obesidade analisada por um profissional de saúde, com pelo menos uma comorbilidade ligada ao excesso de peso diagnosticada. Isso inclui diabetes, pré-diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono ou doença cardiovascular.

O medicamento foi ainda aprovado para o tratamento da MASH (Esteato-hepatite associada à disfunção metabólica, correspondendo a uma fase grave da doença de gordura no fígado), em adultos que apresentem já cicatrizes hepáticas moderadas a avançadas. Pessoas com cirrose hepática não devem tomar Wegovy.

Wegovy em comprimido não se destina a pessoas que queiram apenas perder peso sem qualquer doença associada, sendo necessária receita médica para o obter.

E quem tomava o medicamento injetável?

O comprimido é recomendável também para quem já utilizava Wegovy injetável. A única diferença é que a toma é diária e não semanal.

Quais os efeitos secundários?

Os efeitos secundários têm vários níveis:

Frequentes (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas):

Complicações da doença ocular diabética

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em cada 100 pessoas):

Inflamação do pâncreas, que pode causar dor intensa no estômago e nas costas, com ou sem náuseas e vómitos;

Cálculos renais ou na bexiga, com dor nas costas ou na parte inferior do abdómen, dificuldade em urinar ou alteração na cor da urina;

Raros (podem afetar até 1 em cada 1.000 pessoas):

Reações alérgicas graves, com sintomas como dificuldades respiratórias, inchaço da face, lábios, língua e/ou garganta com dificuldade em engolir, pieira, batimento cardíaco acelerado, pele pálida e fria, sensação de tonturas ou fraqueza;

Fraturas da anca.

Muito raros (podem afetar até 1 em cada 10 000 pessoas):

Neuropatia óptica isquémica anterior não arterítica - doença ocular que pode causar perda de visão num dos olhos sem qualquer dor, ou agravamento súbito ou gradual da visão;

Obstrução intestinal, obstipação com sintomas como dor de estômago, inchaço abdominal, vómitos.

Outros efeitos secundários incluem:

Dor de cabeça

Enjoos

Vómitos

Diarreia

Obstipação

Dor de estômago

Sensação de fraqueza ou cansaço

Perturbações gástricas ou indigestão

Tonturas

Arrotos

Flatulência

Inchaço abdominal

Inflamação do estômago, com sintomas que incluem dor de estômago, náuseas ou vómitos

Refluxo ou azia

Cálculos biliares

Queda de cabelo

Alteração no sabor dos alimentos ou bebidas

Alteração na sensibilidade cutânea

Hipoglicemia em doentes com diabetes

Quando começará a ser comercializado?

O Wegovy já é comercializado sob a forma de comprimido nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

A farmacêutica dinamarquesa não avançou com uma data específica, mas prevê que o medicamento chegue a mais países até ao final de 2026.