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Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral

O Wegovy era, até agora, um medicamento apenas injetável de uso semanal que contém semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic. 
Redação
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Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral
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A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira um novo comprimido destinado à perda de peso. O anúncio foi feito pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que o descreve como um “momento marcante”, alertando que isso não significa que seja agora comercializado um “milagre” para a perda de peso. 

O que é o novo medicamento?

O Wegovy era, até agora, um medicamento apenas injetável de uso semanal que contém semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic. 

O medicamento atua sobre os receptores no cérebro que controlam o apetite. O objetivo é aumentar a sensação de saciedade, o que diminui o desejo por comida. A farmacêutica indica que o Wegovy está indicado como um “complemento de uma dieta hipocalórica e de um aumento da atividade física”.

Quais os resultados comprovados?

A farmacêutica dinamarquesa concluiu que a toma diária de Wegovy em comprimido resulta, efetivamente, numa perda de peso de aproximadamente 17%, em comparação com 3% no grupo de quem tomou apenas um placebo. Uma em cada três pessoas registou uma perda de peso de 20% ou mais. 

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Quem pode tomar o comprimido?

O medicamento destina-se a adultos com obesidade analisada por um profissional de saúde, com pelo menos uma comorbilidade ligada ao excesso de peso diagnosticada. Isso inclui diabetes, pré-diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono ou doença cardiovascular.

O medicamento foi ainda aprovado para o tratamento da MASH (Esteato-hepatite associada à disfunção metabólica, correspondendo a uma fase grave da doença de gordura no fígado), em adultos que apresentem já cicatrizes hepáticas moderadas a avançadas. Pessoas com cirrose hepática não devem tomar Wegovy. 

Wegovy em comprimido não se destina a pessoas que queiram apenas perder peso sem qualquer doença associada, sendo necessária receita médica para o obter.

E quem tomava o medicamento injetável?

O comprimido é recomendável também para quem já utilizava Wegovy injetável. A única diferença é que a toma é diária e não semanal. 

Quais os efeitos secundários?

Os efeitos secundários têm vários níveis: 

Frequentes (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas):

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  • Complicações da doença ocular diabética

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em cada 100 pessoas):

  • Inflamação do pâncreas, que pode causar dor intensa no estômago e nas costas, com ou sem náuseas e vómitos;

  • Cálculos renais ou na bexiga, com dor nas costas ou na parte inferior do abdómen, dificuldade em urinar ou alteração na cor da urina;

Raros (podem afetar até 1 em cada 1.000 pessoas):

  • Reações alérgicas graves, com sintomas como dificuldades respiratórias, inchaço da face, lábios, língua e/ou garganta com dificuldade em engolir, pieira, batimento cardíaco acelerado, pele pálida e fria, sensação de tonturas ou fraqueza;

  • Fraturas da anca.

Muito raros (podem afetar até 1 em cada 10 000 pessoas):

  • Neuropatia óptica isquémica anterior não arterítica - doença ocular que pode causar perda de visão num dos olhos sem qualquer dor, ou agravamento súbito ou gradual da visão;

  • Obstrução intestinal, obstipação com sintomas como dor de estômago, inchaço abdominal, vómitos.

Outros efeitos secundários incluem:

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  • Dor de cabeça

  • Enjoos 

  • Vómitos

  • Diarreia

  • Obstipação

  • Dor de estômago

  • Sensação de fraqueza ou cansaço

  • Perturbações gástricas ou indigestão

  • Tonturas

  • Arrotos

  • Flatulência

  • Inchaço abdominal

  • Inflamação do estômago, com sintomas que incluem dor de estômago, náuseas ou vómitos

  • Refluxo ou azia

  • Cálculos biliares

  • Queda de cabelo

  • Alteração no sabor dos alimentos ou bebidas

  • Alteração na sensibilidade cutânea

  • Hipoglicemia em doentes com diabetes

Quando começará a ser comercializado?

O Wegovy já é comercializado sob a forma de comprimido nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

A farmacêutica dinamarquesa não avançou com uma data específica, mas prevê que o medicamento chegue a mais países até ao final de 2026.

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