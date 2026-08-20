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Novo ano letivo: ensino secundário começa mais tarde e há novas regras para os telemóveis nas escolas

O regresso à escola vai trazer algumas mudanças para alunos, pais e professores, desde as regras dentro da sala de aula até à organização do calendário escolar.
Redação
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Novo ano letivo: ensino secundário começa mais tarde e há novas regras para os telemóveis nas escolas
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O atraso do início das aulas do ensino secundário confirma-se: os alunos voltarão às escolas apenas no dia 21 de setembro devido à época extraordinária dos exames nacionais.

Os restantes ciclos escolares começarão as aulas entre os dias 11 e 15 de setembro. 

O novo ano letivo traz ainda novas regras: os telemóveis serão proibidos nas escolas no 7.º, 8.º e 9.º anos.

O que efetivamente muda?

O uso dos telemóveis no designado “terceiro ciclo” obedecia a determinadas regras que estipulavam algumas restrições. No entanto, a partir do dia 1 de janeiro de 2027, a utilização será totalmente proibida. 

Embora a medida apenas entre plenamente em vigor no início do próximo ano civil, as escolas deverão implementar as regras logo no início do ano letivo para uma melhor organização e habituação. 

Esta é uma medida já adotada por países como França, Suécia e nos Países Baixos. 

O que se mantém

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento irá manter as oito áreas definidas como essenciais.

Quatro delas serão obrigatórias: Direitos Humanos, Democracia e Instituições Políticas, Desenvolvimento Sustentável, Literacia Financeira e Empreendedorismo.

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Outras quatro serão flexíveis, mas deverão ser lecionadas, pelo menos, uma vez durante cada ciclo escolar: Saúde, Media, Risco e Segurança Rodoviária, Pluralismo e Diversidade Cultural.

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Novo ano letivo
Ensino secundário
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Época extraordinária
Proibição de telemóveis

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