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Nove mortos em passagens de nível este ano. Maioria dos acidentes ocorreu em locais com barreiras e sinalização

Portugal registou 24 acidentes em passagens de nível em 2025, provocando nove vítimas mortais. Autoridades alertam para o incumprimento das regras de segurança, mesmo em infraestruturas equipadas com proteção ativa.
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Nove mortos em passagens de nível este ano. Maioria dos acidentes ocorreu em locais com barreiras e sinalização

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Os acidentes em passagens de nível já provocaram nove mortos em Portugal desde o início de 2025. Apesar da redução contínua deste tipo de infraestruturas ao longo das últimas décadas, as autoridades admitem que a sinistralidade não tem diminuído ao ritmo esperado.

Os dados foram divulgados esta terça-feira num comunicado conjunto da GNR, da Infraestruturas de Portugal e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a propósito do Dia Internacional de Sensibilização para a Segurança em Passagens de Nível.

Maioria dos acidentes ocorreu em locais protegidos

Segundo o balanço oficial, foram registados 24 acidentes em passagens de nível desde o início do ano, dos quais 18 resultaram de colisões entre veículos e comboios e seis envolveram colhimentos.

Dos 24 acidentes, 20 ocorreram em passagens de nível equipadas com proteção ativa, como barreiras automáticas, sinais luminosos ou alertas sonoros.

Para as autoridades, este dado evidencia que muitos dos acidentes resultam do desrespeito pela sinalização existente, lembrando que a eficácia das medidas de segurança depende, em grande parte, do comportamento dos utilizadores.

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Menos passagens, mas o problema persiste

No final de 2024 existiam 763 passagens de nível em Portugal, mais de 60% das quais dotadas de proteção ativa. Em 1999, quando entrou em vigor a legislação que regula estas infraestruturas, existiam 2.494 passagens de nível e apenas cerca de um quarto tinha sistemas de proteção.

Apesar da evolução registada, as entidades responsáveis admitem que a redução do número de passagens não se tem traduzido numa diminuição proporcional dos acidentes.

Ainda assim, sublinham que a estratégia de eliminação e modernização destas infraestruturas tem permitido reduzir a sinistralidade ao longo dos anos, mantendo-se o objetivo de baixar o número de acidentes para menos de dez por ano até 2030.

Impacto na circulação ferroviária

Os 24 acidentes registados este ano provocaram também perturbações significativas na circulação ferroviária. No total, afetaram 580 comboios e originaram quase 18 mil minutos de atraso acumulados, com consequências para milhares de passageiros.

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Em 2024 foram eliminadas 44 passagens de nível e reclassificadas outras 28, num investimento global de cerca de 70 milhões de euros.

No âmbito das medidas de prevenção, está também em curso a instalação de sistemas destinados a detetar infrações e reforçar a segurança nestes atravessamentos.

A campanha deste ano assinala o Dia Internacional de Sensibilização para a Segurança em Passagens de Nível sob o lema "Alerta hoje, seguro amanhã", procurando sensibilizar condutores e peões para a adoção de comportamentos responsáveis junto da linha férrea.

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