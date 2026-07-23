Nove distritos sob alerta. Há cerca de 50 concelhos em perigo máximo de incêndio

A combinação de temperaturas elevadas, humidade reduzida e vegetação seca mantém grande parte do território sob vigilância acrescida, numa altura em que as autoridades reforçam os apelos à prevenção.

Cerca de 50 concelhos de nove distritos encontram-se esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A combinação de temperaturas elevadas, humidade reduzida e vegetação seca mantém grande parte do território sob vigilância acrescida, numa altura em que as autoridades reforçam os apelos à prevenção.

Os concelhos abrangidos distribuem-se pelos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro, onde as condições meteorológicas favorecem a rápida propagação de qualquer foco de incêndio.

Interior continua a concentrar maior risco

Embora o nível máximo de perigo esteja concentrado sobretudo no interior Norte e Centro, o mapa divulgado pelo IPMA mostra que uma parte significativa do país permanece sob risco muito elevado ou elevado.

Esta classificação resulta da conjugação de vários fatores meteorológicos, entre eles a temperatura do ar, a humidade relativa, a intensidade do vento e o estado de secura da vegetação, elementos que influenciam diretamente o comportamento dos incêndios rurais.

As previsões indicam que o cenário de risco elevado deverá manter-se nos próximos dias, pelo menos até segunda-feira.