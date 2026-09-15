Novas regras na VCI já estão em vigor: seis condutores multados na primeira manhã

A proibição, que pretende melhorar o trânsito na VCI, estará sinalizada na estrada. Como alternativa à proibição de pesados na VCI, a CREP/A41 está isenta de portagens desde o início do ano.

As novas regras para veículos pesados na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, entraram esta terça-feira em vigor - e já houve seis infrações.

O que vai mudar?

A partir desta terça-feira, dia 15 de setembro, a circulação nesta estrada passa a estar condicionada nos dias úteis, entre as 07h00 e as 21h00, para veículos pesados de mercadorias que:

Pesem mais que 3.500 quilos (peso bruto)

Tenham três ou mais eixos

Tenham altura igual ou superior a 1,1 metros

A proibição, que pretende melhorar o trânsito na VCI, estará sinalizada na estrada. Como alternativa à proibição de pesados na VCI, a CREP/A41 está isenta de portagens desde o início do ano.

Mas há exceções

De acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), os veículos abrangidos que tenham origem e/ou destino os municípios do Porto ou de Vila Nova de Gaia, para operações de carga ou descarga podem circular na VCI "desde que estejam previamente habilitados através da plataforma digital (vci.porto.pt) disponibilizada pelos respetivos municípios".

Caso tenha dificuldade em fazer o registo na plataforma, a Câmara Municipal do Porto apela que seja contactada a Linha Porto (220 100 220) ou o endereço de e-mail suporte.acessovci@portodigital.pt.

A primeira manhã já registou infrações

A PSP registou seis infrações nas primeiras horas do primeiro dia de proibição de veículos pesados sem destino às cidades do Porto ou de Gaia na Via de Cintura Interna (VCI), revelou esta terça-feira fonte do Comando Metropolitano do Porto.

Em declarações à agência Lusa, o intendente Marco Almeida, da PSP, que pelas 10h00 fazia o percurso da VCI, fez um balanço positivo das primeiras horas deste novo regime.

“Num quilómetro passei por um camião. E, de resto, continuo sem ver nenhum pesado de elevado volume. É um balanço positivo. Registámos, até o momento [cerca das 10h00] seis infrações, seis coimas. Os condutores foram autuados e continuamos a nossa operação de fiscalização e de sensibilização porque, neste momento, a sensibilização acaba por ser o mais importante”, disse.

Segundo o responsável, “os condutores sujeitos a este novo regime parecem estar a adaptar-se e estão a viajar em trajetos alternativos, nomeadamente pela CREP [Circular Regional Exterior do Porto]”.

Já sobre a plataforma de registo, o intendente Marco Almeida garantiu que “está a funcionar e ativa” e que “as dificuldades de acesso esfumaram-se a partir da tarde de ontem [segunda-feira]”.

Quanto ao futuro das operações na VCI, Marco Almeida referiu que a PSP está focada em “ajudar e a clarificar algumas dúvidas”.

“E manteremos uma fiscalização móvel, no troço da A20 e VCI, com uma verificação instantânea na plataforma dos camiões que devem circular e que podem circular. Em simultâneo, temos alguns postos de fiscalização na periferia, nas imediações da VCI, para onde retiramos aqueles veículos que não estejam em conformidade com a lei”, referiu.