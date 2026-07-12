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Novas 7 Maravilhas de Portugal. Mostrar o país

O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, recebeu a quarta meia-final regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal. Os apresentadores Pedro Teixeira e Maria Cerqueira Gomes contam como tem sido esta experiencia
Isabel Laranjo
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Novas 7 Maravilhas de Portugal. Mostrar o país

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Foi debaixo de um calor tórrido que Pedro Teixeira e Maria Cerqueira Gomes apresentaram mais um programa Novas 7 Maravilhas de Portugal. Foram dados a conhecer 21 patrimónios da região de Lisboa distribuídos por sete categorias: Castelos, Grandes Obras, História, Religião, Século XX, Século XXI e Turismo. No final, o Castelo de São Jorge, a Gare do Oriente e o Aqueduto das Águas Livres foram alguns dos vencedores apurados para a próxima etapa.

Maria Cerqueira Gomes mostrou-se entusiasmada com o projeto. «Já percorremos algumas partes do país e tem sido uma oportunidade para conhecermos algumas coisas que, infelizmente, não conhecíamos. Eu falo, por exemplo, de Marvão, que é maravilhoso, mas também Monção ou Olhão, onde que fomos muito bem recebidos».

Além dos diretos, ao sábado à tarde, a dupla de apresentadores faz gravações em todas as localidades que depois são exibidas no programa. Uma oportunidade para conhecerem, ainda melhor, o país. «A experiência boa tem sido também no dia das gravações, em que nós vamos conhecer a localidade antes do direto e temos a oportunidade de, de forma mais relaxada, passar um dia com muitas pessoas e conhecer a verdadeira alma das diferentes terras».

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Pedro Teixeira realça a importância do programa. «Acho que acima de tudo, para nós, está a ser um trabalho muito prazeroso andar pelo país inteiro e dá-lo a conhecer. E depois, acho que é muito importante porque acaba por potenciar muito o turismo».

Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, faz um balanço muito positivo do concurso. «É um programa especial por causa da qualidade do património que está a ser revelado. As populações sentem que os patrimónios que estão neste concurso defendem as suas identidades, a sua cultura, o sítio onde nasceram, as suas origens e, portanto, o concurso traz essa importância. Estamos muito satisfeitos com o resultado», afirma.

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