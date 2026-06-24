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Nova polémica nos exames: prova final de Matemática do 9.º ano divulgada nas redes sociais

O Ministério da Educação garante que a divulgação dos conteúdos não comprometeu de forma nenhuma a realização da prova final.
Redação
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Os exames e provas finais têm-se destacado este ano pelas polémicas que os envolvem. Após um enunciado que está a ser avaliado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), surge agora uma nova dúvida com a prova final de Matemática do 9.º ano, após os conteúdos terem sido publicados nas redes sociais.

A prova, totalmente realizada de forma digital, foi parcialmente divulgada nas redes sociais quando se previa que deveria permanecer confidencial. O MECI já confirmou o sucedido, classificando a situação como "lamentável", em declarações à SIC Notícias.

Contudo, o Ministério da Educação garante que a divulgação dos conteúdos não comprometeu de forma nenhuma a realização da prova final nem a validade dos resultados dos alunos, recordando que a prova deste ano foi "elaborada de forma independente", depois de uma situação semelhante registada no ano passado.

No entanto, as circunstâncias da divulgação estão a ser investigadas, com o Ministério a garantir que "irá adotar as medidas adequadas".

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