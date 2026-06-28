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Nova onda de calor chega a Portugal: temperaturas podem ultrapassar os 40 graus já esta semana

IPMA prevê subida acentuada das temperaturas a partir de quarta-feira, com noites tropicais em grande parte do país e valores extremos no Ribatejo e Alentejo
Redação
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O mês de julho começa com uma nova subida das temperaturas em Portugal continental. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a possibilidade de uma nova onda de calor, com os termómetros a poderem atingir os 42 graus Celsius em algumas regiões no final da semana.

Depois de um início de verão marcado por valores elevados de temperatura, o calor intenso regressa ao território nacional, com especial incidência no interior. Segundo o IPMA, os valores mais elevados deverão registar-se a partir de quinta-feira, dia 3, sobretudo nas regiões do Ribatejo e do interior Alentejano.

"Os valores mais elevados da temperatura, entre 40 °C e 42 °C, ocorrerão para o final da semana, a partir do dia 3, nas regiões do Ribatejo e interior Alentejano", indica o instituto.

Noites tropicais chegam já na quarta-feira

Além das máximas elevadas, Portugal continental deverá enfrentar também noites com temperaturas anormalmente altas. A partir de quarta-feira, dia 1 de julho, as chamadas noites tropicais, com temperaturas mínimas superiores a 20 graus Celsius, deverão abranger grande parte do território.

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O fenómeno poderá sentir-se até junto à costa ocidental, onde habitualmente as temperaturas são mais moderadas. "Mesmo em locais próximos da faixa costeira ocidental", deverão ocorrer noites tropicais, adianta o IPMA.

A subida das temperaturas está associada à entrada de uma massa de ar quente, impulsionada por "uma corrente de nordeste ou de leste", que deverá trazer também valores muito baixos de humidade relativa.

O IPMA prevê ainda vento geralmente fraco, embora possa soprar temporariamente moderado, com rajadas próximas dos 60 km/h nas terras altas das regiões Norte e Centro.

Lisboa perto dos 40 graus e Porto chega aos 36

As principais cidades do país também vão sentir a subida das temperaturas durante a primeira semana de julho. Lisboa deverá atingir os 40 graus na quinta-feira, enquanto o Porto poderá chegar aos 36 graus no dia seguinte.

Em Coimbra, a previsão aponta para 39 graus no sábado, enquanto Faro deverá atingir os 35 graus na quinta-feira.

Com a previsão de temperaturas extremas, as autoridades recomendam cuidados redobrados, sobretudo junto dos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde, evitando a exposição prolongada ao sol nas horas de maior calor.

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