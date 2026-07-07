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Nova ligação fluvial entre Trafaria e Pedrouços/Algés arranca quinta-feira e funcionará todos os dias

A Transtejo Soflusa vai prolongar a ligação fluvial entre a Trafaria e Lisboa até Pedrouços/Algés a partir de quinta-feira. A nova rota, que arranca em fase experimental de seis meses, coincide com o início do NOS Alive e pretende reforçar a oferta de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa
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A ligação fluvial entre a Trafaria, no concelho de Almada, e Lisboa será prolongada, a partir de quinta-feira, até Pedrouços/Algés, em Oeiras, passando a funcionar todos os dias da semana, anunciou esta terça-feira a Transtejo Soflusa (TTSL).

O início da nova operação coincide com o arranque do festival NOS Alive, reforçando a oferta de transporte público para uma das zonas que regista maior afluência de passageiros nesta altura do ano.

Segundo a empresa, a nova ligação permitirá oferecer "uma alternativa cómoda, eficiente e sustentável" para as deslocações entre as duas margens do Tejo e para o acesso à zona de Pedrouços e Algés.

Ligação experimental durante seis meses

A TTSL explica que o prolongamento da atual ligação Trafaria – Porto Brandão até Pedrouços/Algés terá, numa primeira fase, um período experimental de seis meses.

O objetivo passa por reforçar a oferta de transporte público, captar novos utilizadores para o transporte fluvial e aumentar a atratividade deste meio de transporte como solução de mobilidade sustentável.

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Primeira nova ligação desde 1997

Em comunicado, a empresa refere que a criação desta ligação foi possível graças à colaboração entre a TTSL, as câmaras municipais de Lisboa e de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa.

Citado na nota, o presidente da TTSL, Rui Rei, destaca que esta é a primeira nova ligação fluvial criada pela empresa desde 1997, quando foi inaugurada a ligação regular ao Seixal.

"Este novo percurso representa muito mais do que uma extensão da rede: simboliza o nosso compromisso com o futuro da mobilidade, reforçando a aposta num transporte público mais próximo das pessoas, mais eficiente e cada vez mais sustentável", afirma.

Aposta no reforço da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa

A nova ligação surge poucas semanas depois de a Transtejo Soflusa ter lançado, também em regime experimental, uma ligação fluvial entre Seixal, Barreiro e Cais do Sodré, com seis carreiras aos sábados, destinada a reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo.

A TTSL é responsável pelas ligações fluviais entre Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, procurando reforçar a integração da rede de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa.

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